Liebe Leser,

die Deutsche Bank konnte am Dienstag ihre kleine Erholungsbewegung fortsetzen. Das Papier ist in den zurückliegenden Tagen unter dem Strich etwas stärker geworden und eroberte nun eine wichtige Marke zurück. Kommt hier doch noch Hoffnung auf? Und wie hoch sind die möglichen Kursgewinne? Die Deutsche Bank ist nach Meinung von Chartanalysten in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dabei kommt es jetzt auf die Mikrobetrachtung an. Die Grenze von 13 Euro war bis dato eine Untergrenze, ... (Frank Holbaum)

