bei Mercedes-Benz purzeln die Rekorde: Wie der Autobauer Daimler am Dienstag bekannt gab, habe die Stuttgarter Kernmarke auch im Februar einen neuen Absatzrekord erzielt. So konnte Mercedes-Benz im vergangenen Monat 163.580 Fahrzeuge an Kunden übergeben und damit ein Wachstum von 6,3 Prozent erreichen. Somit sei man mit dem nun vorgestellten 60. Absatzrekord in Folge bereits fünf Jahre lang ohne Unterbrechung auf Rekordkurs.

Die Regionen

In Europa konnte man ... (Marco Schnepf)

