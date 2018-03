Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") hat einen Anteil an Stamm- und Vorzugsaktien der Telecom Italia. Die Stammaktienposition ist in einer Größenordnung, die zum Stand von heute die Grenzwerte nicht überschreitet, die unter geltendem italienischem Recht eine Offenlegung vorschreiben würden.

Als Investor in Telecom Italia hat Elliott in den vergangenen Monaten signifikante Zeit und Ressourcen aufgewendet, um das Unternehmen und seine strategischen Alternativen zu analysieren. Elliott ist der Auffassung, dass Governance, Bewertung, strategische Ausrichtung und Beziehungen mit italienischen Behörden von Telecom Italia dadurch verbessert werden könnten, dass bestimmte Mitglieder des Vorstands durch neue, völlig unabhängige Direktoren ersetzt werden. Elliott zieht daher entsprechende Schritte in Erwägung, um dieses Ziel zu erfüllen.

Obgleich Elliott seinen Anteil an Telecom Italia weiter vergrößern könnte (in diesem Fall wird den geltenden italienischen Gesetzen entsprechend jede Grenzwertüberschreitung offengelegt werden), hat das Unternehmen nicht zum Ziel, die Kontrolle über Telecom Italia zu übernehmen.

Über Elliott

Elliott Management Corporation wurde 1977 gegründet und ist eine der ältesten Privatinvestment-Firmen ihrer Art unter kontinuierlichem Management. Zu den Investoren des Unternehmens zählen Pensionskassen, private Stiftungen, wohltätige Stiftungen, Familien sowie Mitarbeiter des Unternehmens. Elliott Advisors (UK) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Elliott Management Corporation.

