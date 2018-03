Köln (ots) -



Marc-Uwe Kling ist am Dienstagabend für seine satirische Zukunftsvision "QualityLand" mit dem "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2017" ausgezeichnet worden. Der Preis ist erstmals vergeben worden. Das WDR Publikum hatte die Möglichkeit, über sein Lieblingshörbuch des Jahres 2017 abzustimmen.



Bekannt wurde der Gewinner Marc-Uwe Kling durch seine Wohngemeinschaft mit einem kommunistischen Känguru, von der er in der "Känguru-Trilogie" und dem Podcast "Neues vom Känguru" berichtete. Sein neustes Werk "QualityLand" brachte der Bestsellerautor und Liedermacher in zwei Version auf den Markt: eine helle für Optimisten und eine dunkle für Schwarzmaler - je nach Stimmung der Hörerinnen und Hörer.



Die visionäre, hintergründige und doch komische Zukunftssatire "QualityLand" trifft den Geschmack des WDR-Publikums ganz besonders. Die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer konnten im vergangenen Jahr zunächst ihr Lieblingshörbücher vorschlagen. Anschließend haben sie über eine Top Ten abgestimmt. So orientiert sich der WDR-Publikumspreis allein an den Vorlieben des WDR-Publikums und nicht an Verkaufscharts oder einer Jurybewertung. Marc-Uwe Kling setzte sich gegen hochkarätige Konkurrenz wie Jo Nesbøs "Durst", Klaus Strenges "Der Kinderfresser" und "Stillstand!" von Christiane von Beuningen durch.



"Der WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2017" ist erstmals vergeben worden. Den festlichen Rahmen hat die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises 2018 gebildet, die stets den Beginn des internationalen Literaturfestes lit.COLOGNE markiert. In sechs Kategorien sind hier deutschsprachige Hörbuchproduktionen ausgezeichnet worden, die in besonderer Weise die Stärken und Möglichkeiten des akustischen Mediums hervorheben. Durch den Abend hat Moderator und Entertainer Götz Alsmann geführt, für das musikalische Rahmenprogramm hat neben anderen Gästen Iggy Uriarte von Lions Head gesorgt.



