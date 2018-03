London (ots/PRNewswire) -



Auf dem sechsten jährlichen Game Quality Forum, das im Juni 2018 in Berlin stattfindet, werden globale Spielegiganten wie EA, Sony Interactive Entertainment und viele andere zu Wort kommen.



Die von GamingIQ organisierte Veranstaltung ist einzigartig und präsentiert in diesem Jahr zum ersten Mal das Themenbündel Kundensupport und Community-Management. Auf der Veranstaltung, die sich ausschließlich der Qualitätssicherung und Lokalisierung in der Spieleindustrie widmet, können die Teilnehmer erfahren, wie Zusammenarbeit die Qualität des Spiels insgesamt verbessern kann. Außerdem können sie sich über neue Perspektiven, neue Werkzeuge und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit informieren, damit sie Spiele mit höchster Qualität produzieren können.



Den Leiter für Qualitätssicherung bei GameDuell machte die Veranstaltung nachdenklich: "Ich fand es großartig, Lösungen für Probleme zu hören, die ich in der Vergangenheit hatte oder mit denen ich mich heute auseinandersetzen muss. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen."



Die Teilnehmer des Game Quality Forums treffen sich mit über 30 Experten und Chefs aus der Branche, darunter QS-Direktoren, Leiter des Kundensupports, Leiter von Lokalisierungsabteilungen und viele mehr.



Die zweitägige internationale Veranstaltung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Beziehungen mit den wichtigsten abteilungsübergreifenden Branchenführern aufzubauen und die Zukunft der Spielqualität mitzugestalten.



Die vollständige Liste der Redner finden Sie unter http://bit.ly/2FUUYiJ. Das Veranstaltungsprogramm können Sie hier herunterladen: http://bit.ly/2thWlFM.



Weitere Informationen über die Veranstaltung Game Quality Europe, die vom 26. bis 28. Juni im Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz abgehalten wird, finden Sie hier: https://gamequalityeurope.iqpc.com/ oder schicken Sie eine E-Mail an enquire@iqpc.co.uk. Sie können auch +44(0)207-368-9300 anrufen.



