Die Syrische Armee steht vor einem wichtigen militärischen Erfolg in Ost-Ghouta.

In Syrien steht Präsident Baschar al-Assad laut Reuters vor seinem "zweiten großen militärischen Erfolg seit der Einnahme der Metropole Aleppo" Ende 2016. Das mit ihm verbündete Russland bot Söldnern und ihren Familien am Dienstag den sicheren Abzug aus Ost-Ghuta an, der letzten Hochburg der Söldner vor den Toren von Damaskus. Die Rebellen warfen der Regierung in Moskau vor, die Bevölkerung aus dem Umland der Hauptstadt vertreiben zu wollen. Russland garantiere den Kämpfern und ihren Familien freies Geleit durch einen Korridor, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Männer dürften persönliche Waffen mitnehmen. Ein Ziel wurde nicht genannt. Bei früheren Abkommen wurde Assad-Gegnern die Flucht in andere Rebellen-Gebiete gestattet. Beobachter ...

