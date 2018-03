Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Anteil der internationalen Besucher beim Abu Dhabi Grand Prix 2017 von sechzig Prozent



Europa mit Besucheranteil von über vierzig Prozent weiterhin ein wichtiger Markt



Pauschalreisen (Flug und Übernachtung) ab 999 EUR



Yas Marina Circuit hat heute bekanntgegeben, dass es Handelspartnern auf der führenden Fachmesse der internationalen Tourismus-Wirtschaft ITB Berlin seine internationalen Pauschalreisen für den FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2018 anbieten wird.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/650481/Yas_Marina_Circuit.jpg )



Aufgrund der hohen Nachfrage aus Westeuropa haben die Organisatoren ein internationales Pauschalreiseangebot für das letzte Rennen der Saison aufgelegt, das Flugreise mit Etihad Airways, Übernachtung, Eintrittskarten für das Rennen sowie Unterhaltungsangebote auf der Insel Yas beinhaltet.



2017 war erneut ein erfolgreiches internationales Tourismusjahr für das größte und bekannteste Sport- und Unterhaltungsereignis der Region. 60 Prozent des Publikums reiste von außerhalb der VAE an und 46 Prozent aller Besucher kamen aus Westeuropa. Im Durchschnitt gaben die ausländischen Besucher bei dem internationalen Event 7.500 AED aus, wobei 81 Prozent der Reisenden fünf Übernachtungen in Abu Dhabi verbrachten.



Der FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2018 ist als letztes Rennen der Saison 2018 auf den 22.-25. November gelegt. Die Fans werden sich den Höhepunkt einer Meisterschaft, die viele Spannung verspricht, nicht entgehen lassen.



Sämtliche Pauschalreisen beinhalten Economy-Flugreise von Deutschland nach Abu Dhabi mit Etihad Airways, 3 Übernachtungen einschließlich Frühstück und Steuern, Eintrittskarten für 2 Tage zu Abu Dhabi Hill einschließlich Eintritt zu After-Race-Konzerten, ein 2-Tages-GP-Parks-Pass mit Eintritt zu Ferrari World Abu Dhabi und Yas Waterworld sowie ein exklusives Etihad Race Pack einschließlich T-Shirt, Mütze und Rucksack mit offiziellem F1®-Logo.



Alle internationalen Pauschalreisen können unter https://www.etiha dholidays.de/Deals/Deal.aspx?deal=159&vendor=EHD&promocode=F12017 bestellt werden.



Der Verkauf weiterer Pauschalreisen zum Abu Dhabi Grand Prix beginnt zu einem späteren Zeitpunkt. Interessierte können aber unter http://www.yasmarinacircuit.com oder beim Yas Marina Circuit Call Centre (800-927) oder unter +971-(0)-2-659-9800 vorbuchen.



OTS: Yas Marina Circuit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120009 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120009.rss2



Pressekontakt: Nick Cooper Director Seven Media Handy: +971-50-883-6715 E-Mail: nickcooper@sevenmedia.ae. Jay Pearson PR Director Seven Media Handy: +971 55 347 1496 E-Mail: jenniferpearson@sevenmedia.ae