London (ots/PRNewswire) -



Führungskräfte, die den wahren Wert von Daten erkennen, sie als Handelsware und als eine Möglichkeit betrachten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, schaffen und definieren spezifische und flexible CDO-Rollen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.



Die Rolle der Chief Data Officers (CDOs) hat sich dadurch in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Ursprünglich war der CDO zuständig für das Management von Governance und Compliance. Heute nimmt der CDO eine innovative und strategische Rolle in Unternehmen ein, die ein fester Bestandteil der C-Level-Führungsebene ist.



Process Excellence Network hat eine anspruchsvolle Infografik erstellt, in der untersucht wird, wie sich die Rolle des CDO zu einer führenden Position mit mehr Organisationsmacht und mehr Einfluss als je zuvor entwickelt hat. Laden Sie hier ein Exemplar herunter: http://bit.ly/2FeFzJa



Der Artikel befasst sich hauptsächlich mit den Faktoren, die für die Änderung der Rolle verantwortlich sind, an wen der CDO berichtet und wie sich die Rolle in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.



Es ist ausgesprochen wichtig, sich ein genaueres Bild von der Rolle eines CDO zu machen. Kein Unternehmen gleicht dem anderen und der Schwerpunkt jedes CDO ist etwas unterschiedlich. Die Reife des Datenmanagements ist ein maßgebendes Element und daher hat auch jedes Unternehmen andere Geschäftsziele. Das ist genau der Grund, warum sich diese Rolle ständig weiterentwickelt, denn sie muss speziell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten und vor allem flexibel sein, um sich an die Anforderungen des Unternehmens anpassen zu können. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in diesem Artikel: http://bit.ly/2FeFzJa



OTS: The PEX Network newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102283 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102283.rss2



Pressekontakt: Rumina Akther, Marketing Manager, IQPC: rumina.akther@iqpc.co.uk oder Tel.: +44(0)207-368-9442 Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an diesem wichtigen Branchengipfel teilzunehmen. Wenn Sie einen kostenlosen Presseausweis erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an rumina.akther@iqpc.co.uk.