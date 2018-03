Die Regionalregierung arbeitet an einer Qualitätsmarke für Pistazien, die in Castilla-La Mancha erzeugt werden, damit die Verbraucher den Ursprung dieser Früchte erkennen können, die in der Autonomen Gemeinde der bedeutendste Ertrag sind. Für den Ertrag sind hier 12.000 ha vorbehalten. Bildquelle: Shutterstock.com Das öffentliche Landwirtschaftsforschungszentrum...

Den vollständigen Artikel lesen ...