Learning Tree International (OTCQX: LTRE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für 2017 den Spitzenplatz auf der Rangliste der ISACA Authorized Training Organizations (ATO) in Nordamerika einnahm. Learning Tree ist zudem einer der wenigen ISACA ITOs, die Fortbildung in Europa anbieten.

Dank der ATO-Partnerschaft mit ISACA ist Learning Tree in der Lage, weltweit anerkannte Zertifizierungen für individuelle Interessenten auszustellen, mit denen die Kursteilnehmer ihre IT-Fähigkeiten und Kompetenzen nachweisen und damit ihren Marktwert steigern können.

"Fachleute in Sachen Cybersicherheit sind zunehmend gefragt und darum ist es wichtiger als je zuvor, dass IT-Fachleute die Fähigkeiten und Zeugnisse besitzen, die zur Bekämpfung von Informationssicherheitsbedrohungen von morgen gebraucht werden", erklärte Richard A. Spires, CEO von Learning Tree. "Wir sind stolz darauf, den Spitzenplatz der ISACA ATO-Rangliste einzunehmen, und wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit im Rahmen unserer Partnerschaft."

ISACA/Learning Tree Webinar: Cybersecurity Enterprise Risk Management - Key to an Organization's Resilience Das Geheimnis einer widerstandsfähigen Organisation

Donnerstag, 15. März 2018, 12 Uhr ET

Learning Tree CEO Richard A. Spires erörtert die wichtigsten Fähigkeiten, die für die Bewältigung von Risiken in Unternehmen gebraucht werden, darunter auch den NIST Cybersecurity Risk Management Framework und die Top-20 Sicherheitskontrollen, die vom Center for Internet Security (CIS) empfohlen werden. ISACA-Mitglieder erhalten 1 CPE für die Teilnahme an dieser Veranstaltung.

Anmeldung zum Cybersecurity Enterprise Risk Management Webinar

ISACA, ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Verband mit mehr als 135.000 Mitgliedern in 188 Ländern, entwickelte und verwaltet folgende branchenführende Zertifizierungen, für die Learning Tree Fortbildungskurse anbietet:

Certified Information Systems Auditor CISA , eine weltweit anerkannte Zertifizierung für erfahrene IS-Audit-, Kontroll- und Sicherheitsfachleute. Seit ihrem Entstehen 1978 haben mehr als 130.000 Kandidaten die CISA-Zertifizierung erworben.

CISA , eine weltweit anerkannte Zertifizierung für erfahrene IS-Audit-, Kontroll- und Sicherheitsfachleute. Seit ihrem Entstehen 1978 haben mehr als 130.000 Kandidaten die CISA-Zertifizierung erworben. Certified Information Security Manager CISM , ein bahnbrechender Kurs für Führungskräfte, die für die Datensicherheit einer Organisation zuständig sind. Die CISM-Zertifizierung besteht seit 2002 und wurde seitdem von mehr als 38.000 Fachleuten erworben.

CISM , ein bahnbrechender Kurs für Führungskräfte, die für die Datensicherheit einer Organisation zuständig sind. Die CISM-Zertifizierung besteht seit 2002 und wurde seitdem von mehr als 38.000 Fachleuten erworben. Certified in the Governance of Enterprise IT CGEIT für Fachleute, die Beratungs- und/oder Versicherungsdienste für die IT-Abteilung verwalten bzw. bereitstellen und/oder diese auf andere Weise unterstützen. CGEIT besteht seit 2007 und wurde bereits von fast 7.000 Fachleuten erworben.

CGEIT für Fachleute, die Beratungs- und/oder Versicherungsdienste für die IT-Abteilung verwalten bzw. bereitstellen und/oder diese auf andere Weise unterstützen. CGEIT besteht seit 2007 und wurde bereits von fast 7.000 Fachleuten erworben. Certified in Risk and Information Systems Control ( CRISC für IT-Fachleute mit Erfahrung in den Bereichen Risikoidentifizierung, -abschätzung und -bewertung, Risikomaßnahmen, Risikoüberwachung, Planung und Durchführung von IS-Kontrollen sowie Überwachung und Instandhaltung von IS-Kontrolle. Mehr als 20.000 Fachleute haben diese Zertifizierung seit ihrem Entstehen 2010 erworben.

CRISC für IT-Fachleute mit Erfahrung in den Bereichen Risikoidentifizierung, -abschätzung und -bewertung, Risikomaßnahmen, Risikoüberwachung, Planung und Durchführung von IS-Kontrollen sowie Überwachung und Instandhaltung von IS-Kontrolle. Mehr als 20.000 Fachleute haben diese Zertifizierung seit ihrem Entstehen 2010 erworben. Certified Cybersecurity Practitioner (CSX für IT-Fachleute mit mindestens einem Jahr und bis zu fünf Jahren Erfahrung im Bereich der Cybersicherheit. Im Rahmen dieses Kurses wird ermittelt, ob die Teilnehmer die analytischen Fähigkeiten besitzen, um Netzwerk- und Host-Cybersicherheitsprobleme zu identifizieren und zu beheben, und zu diesem Zweck grundlegende Cybersicherheitskenntnisse und -fähigkeiten einsetzen, die ein aufstrebender Ersthelfer in Sachen Cybersicherheit benötigt.

"Unternehmen wissen, dass Fachleute mit ISACA-Zertifizierungen über die Kenntnisse und Erfahrung verfügen, die bei einer breiten Vielfalt von globalen Stakeholdern geschätzt werden", erklärte Theresa Grafenstine, CISA, CGEIT, CRISC, CGAP, CGMA, CIA, CISSP, CPA, Board Chair von ISACA und Advisory Managing Director, Deloitte Touche, LLP. "Da ich auch selbst ISACA-Zertifizierungen besitze, kann ich die Bedeutung dieser Nachweise beurteilen und weiß, dass ISACA-Zertifizierungen viele Türen öffnen."

Eine Liste der Kurse, Programme und die Anmeldeunterlagen für die Learning Tree ISACA-Zertifizierung erhalten Sie unter www.LearningTree.com/ISACA

Über Learning Tree International

Learning Tree International wurde im Jahr 1974 gegründet und ist ein führender Anbieter von praxisorientierten IT- und Management-Fortbildungskursen für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit, darunter Präsenzunterricht, Live-Online-, On-Demand- und maßgeschneiderte Kombinationslösungen.

Mehr als 2,5 Millionen Fachkräfte konnten ihre Fähigkeiten durch Learning Trees umfangreiche Bibliothek mit eigenen und Partner-Inhalten verbessern. Dazu zählen: Web-Entwicklung, Cybersicherheit, Programm- und Projektmanagement, Agile, Betriebssysteme, Vernetzung, Cloud-Computing, Führungskompetenzen und mehr.

Mit unseren Workforce-Optimierungslösungen bieten wir mehr als nur Schulungen einen modernen Ansatz, der die Aneignung von Fähigkeiten verbessert und die Umsetzung von technischen und betriebswirtschaftlichen Prozessen beschleunigt, die zur Verbesserung der IT-Servicebereitstellung erforderlich sind. Diese Leistungen umfassen: Bedarfserhebungen, Qualifikationslücken-Analysen, gemischte Formate und Beschleunigungs-Workshops durch unsere erfahrenen Dozenten Fachleute mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in ihren jeweiligen Lehrgebieten.

Über ISACA

ISACA (isaca.org) besteht seit fast 50 Jahren und ist eine globale Vereinigung, die Einzelpersonen und Unternehmen bei der Verwirklichung des positiven Technologiepotenzials behilflich ist. Heutzutage ist Technologie die Triebkraft der Welt und ISACA ermöglicht Experten bessere Aufstiegschancen und die Transformation ihrer Unternehmen durch Wissen, Referenzen, Schulung und Zusammenarbeit.

ISACA nutzt die Expertise von 450.000 engagierten Fachleuten der Bereiche Informations- und Cybersicherheit, Governance, Versicherung, Risiko und Innovation sowie seiner Tochtergesellschaft für Unternehmensperformance, des CMMI-Instituts, um Innovation durch Technologie voranzubringen. ISACA ist in 188 Ländern vertreten, einschließlich mehr als 217 Chapter weltweit und Büros in den Vereinigten Staaten und China.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung bezüglich künftiger Entwicklungen und deren potenzieller Auswirkungen auf Learning Tree basieren. Derartige Aussagen sind mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die in vielen Fällen schwer vorhersehbar sind und sich im Allgemeinen der Kontrolle von Learning Tree entziehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass künftige Entwicklungen mit Auswirkungen auf Learning Tree den Erwartungen entsprechen werden. Learning Tree weist die Leser nachdrücklich darauf hin, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck gebrachten oder vorhergesagten Erwartungen abweichen. Investoren sollten sich nicht über Gebühr auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diesen wichtige Annahmen bezüglich künftiger Risiken und Unwägbarkeiten zugrunde liegen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf das Geschäft von Learning Tree auswirken könnten, gehören unter anderen insbesondere die folgenden: unsere Fähigkeit, den Fortbestand unseres Unternehmens zu sichern, unsere Fähigkeit, weitere Liquidität in geeigneten Mengen und zu für das Unternehmen annehmbaren Bedingungen zu beschaffen, unsere Fähigkeit, unseren rückläufigen Trend der Jahresumsätze und den negativen Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit umzukehren und die Liquidität aufrechtzuerhalten, unsere Fähigkeit, unsere neuen Strategien zur Umsatzsteigerung und Verwirklichung unserer Kostensenkungsziele erfolgreich umzusetzen, Wettbewerb, internationaler Geschäftsbetrieb, einschließlich Währungsschwankungen, Einstellung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter, geistiges Eigentum, einschließlich Verteidigung gegen potenzielle Verletzungsklagen, Implementierung von Partnerschaften mit Drittanbietern von Kursen und Kursmaterialien, effiziente Durchführung und Programmgestaltung der Kurse von Learning Tree, Technologieentwicklung und Einführung neuer Technologien, die zeitgerechte Entwicklung, Einführung und Kundenakzeptanz unserer Kurse und sonstigen Produkte, die Tatsache, dass sich eine Mehrheit der im Umlauf befindlichen Stammaktien im wirtschaftlichen Besitz unseres Vorstandsvorsitzenden und seiner Gattin befindet, Risiken in Verbindung mit Cybersicherheit, wechselnde wirtschaftliche und Marktbedingungen sowie ungünstige Witterungsbedingungen, Streiks, Kriegs- oder Terrorhandlungen und andere äußere Ereignisse. Learning Tree übernimmt keinerlei Verpflichtung, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um künftigen Ereignissen, Entwicklungen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen.

Um dem Leser behilflich zu sein, die Faktoren und Risiken in Verbindung mit dem Geschäft von Learning Tree, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, besser beurteilen zu können, werden diese Risiken im Jahresbericht 2016 von Learning Tree auf Formblatt 10-K ("Formblatt 10-K") in Abschnitt 1A "Risk Factors" (Risikofaktoren) sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen ausführlicher erörtert. Bitte lesen Sie das Formblatt 10-K, einschließlich der darin aufgeführten Risikofaktoren, das bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC (https://www.sec.gov) verfügbar ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

