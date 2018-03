TOKIO (dpa-AFX) - Japan hat wie seine Schutzmacht USA zurückhaltend auf die jüngste Annäherung im Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm reagiert. An Japans Kurs, mit anderen Ländern maximalen Druck auf Nordkorea auszuüben, damit das Land seine Atom- und Raketenpläne aufgibt, ändere dies nichts, sagte ein Regierungssprecher in Tokio am Mittwoch nach japanischen Medienberichten.

Die südkoreanische Regierung hatte zuvor erklärt, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Gespräche mit den USA über das Atomprogramm seines Landes in Aussicht gestellt. Zudem vereinbarten Nord- und Südkorea einen Gipfel zwischen Kim und Präsident Moon Jae In im April. Es sei äußerst wichtig, dass Nordkorea "konkrete Schritte" hin zur Beseitigung der Atomwaffen zeige, so Tokios Regierungssprecher./ln/DP/zb

