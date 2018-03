MÜNCHEN (dpa-AFX) - In München eröffnet am Mittwoch (09.30) die Internationale Handwerksmesse. Bei der größten Leistungsschau der Branche in Deutschland präsentieren rund 1000 Aussteller bis zum 13. März ihre Neuheiten. Die knapp eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland machen derzeit gute Geschäfte. Doch fehlt der Nachwuchs - im Ausbildungsjahr 2016/2017 blieb etwa jede zehnte Lehrstelle unbesetzt. Verärgert sind viele Handwerker über die Debatte um Dieselfahrverbote.

Da die allermeisten Handwerker Diesel fahren, fürchten sie schlechtere Geschäfte und bürokratische Hürden, wenn es in den Innenstädten flächendeckende Fahrverbote geben sollte. Am Freitag wird das ein Thema beim alljährlichen Spitzengespräch der vier größten deutschen Wirtschaftsverbände mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)./cho/DP/stk

