Der US-Präsident will seinen radikalen Handelskurs entschlossen vorantreiben. Doch der Widerstand wächst - im Kongress und außerhalb.

Das Stichwort Handelspolitik genügt, und Trumps Furor ist entfacht. Er schimpft dann auf Handelspartner, die die USA "jahrzehntelang mies behandelt" hätten. Im Ostflügel des Weißen Hauses nutzte Donald Trump am Dienstag die Gelegenheit für eine seiner Tiraden.

An seiner Seite stand der Auslandsgast des Tages, Schwedens Premierminister Stefan Löfven. Eigentlich ist bei solchen Anlässen Harmonie Pflicht, also betonte Löfven, dass "Freunde auch mal unterschiedlicher Meinung sein können". Er drückte sich ziemlich diplomatisch aus. Trump nicht.

Der Präsident pries seine geplanten Strafzölle auf Stahl und Alu. Sollte die EU Vergeltung wagen, mit Zöllen auf Jeans, Whiskey oder Motorräder, dann würden die USA zurückschlagen, bekräftigte Trump. "Dann belegen wir ihre Autos mit einer Steuer von 25 Prozent. Und glaubt mir, dann machen sie es nicht sehr lange." Den deutschen Autobauern hatte Trump bereits kurz nach seinem Amtsantritt eine Sondersteuer von 35 Prozent auf importierte Autos angedroht.

Vieles bleibt ungewiss

Doch die provokante Ansage kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass abseits von scharfen Drohungen vieles weiter ungewiss ist. Fast eine Woche ist es her, dass Trump die Welt mit seiner Ankündigung schockierte: Mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent will er Stahleinfuhren belegen, Aluminiumimporte mit zehn Prozent. Die möglichen Auswirkungen werden heute auch auf der Handelsblatt-Stahltagung diskutiert.

Allerdings liegt noch immer kein Konzept vor, das Trumps Pläne konkretisieren würde. Er lässt selbst internationale Verbündete im Dunkeln. Zunächst hatte Trump versprochen, die Zölle würden in dieser Woche beschlussreif sein. Von einem genauen Zeitpunkt ist nun keine Rede mehr.

Wichtige Fragen, etwa nach einer Sonderbehandlung für bestimmte Länder oder mögliche Ausnahmen im Einzelfall, sind offen. Prominente Protektionisten der US-Regierung, wie Handelsminister Wilbur Ross und Wirtschaftsberater Peter Navarro, ziehen seit Tagen durch die TV-Studios der Nation, um Trumps Kurs zu verteidigen. "Was immer seine finale Entscheidung sein wird, ist das, was passieren wird" ...

