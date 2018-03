Liebe Leser,

im Rahmen der Strategie Commerzbank 4.0 will sich der Konzern neu aufstellen. Man will digitaler, fokussierter und effizienter werden. So soll beispielsweise die ETF-Sparte verkauft werden, auch einige andere Bereiche stehen laut Medienberichten zur Disposition. Ungeachtet dessen beendete der Konzern auch das letzte Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis. Damit scheint auch eine Dividende für das Jahr 2018 laut Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank, wieder ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...