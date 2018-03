Apple: Wie man mit einer neuen Smartwatch den Marktführer marginalisiert

Wer in einem wachsenden Markt es schafft, Marktanteile zu gewinnen und den Marktführer zu marginalisieren, hat nicht nur Kleinigkeiten richtig gemacht. Die Rede ist hier vom Markt der sogenannten Wearables, also der Smartwatches und Fitnesstracker. Neuer Marktführer ist hier überraschenderweise Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005). Damit wird einmal mehr deutlich, welches Potenzial im Apfel-Konzern steckt.

Die Fakten. Der Markt für Wearables ist 2017 um knapp 10 Prozent auf 115,4 Millionen Geräte gewachsen. Allein im vierten Quartal wurden 37,9 Millionen Geräte abgesetzt. Dabei hat sich in der Rangfolge der fünf größten Anbieter laut IDC einiges getan.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Der bisherige Marktführer Fitbit (WKN: A14S7U / ISIN: US33812L1026) wurde auf Platz drei verwiesen. Offenbar kommen die Geräte nicht mehr ganz so gut an, wie zuletzt. Die fehlende Synchronisationsmöglichkeit mit anderen Apps & Co scheint sich als Bummerang zu erweisen.

