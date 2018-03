Donald Trump hält seine Wahlkampfversprechen, auch die unsinnigen. Jüngstes Beispiel: Schutzzölle für die Stahl- und Aluminium-Industrie. Betroffene Länder drohen schon mit Gegen-Zöllen. Kommt es zum Handelskrieg?

Der US Präsident Donald Trump hat angekündigt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Mit diesen Zöllen sollen Produkte von ausländischen Unternehmen teurer werden und damit weniger wettbewerbsfähig. US-amerikanische Unternehmen sollen entsprechend relativ an Wettbewerbsfähigkeit zulegen und in den USA Marktanteile gewinnen. In Folge soll das hohe Leistungsbilanzdefizit der US-Wirtschaft geringer werden, auf Kosten der Länder mit einem hohen Leistungsbilanzüberschuss wie Deutschland oder China.

Soweit die Theorie. Die Realität ist wie immer etwas schwieriger. Die Weltwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren in arbeitsteilige Prozesse gegliedert. So können die Unternehmen die länderspezifischen Unterschiede in den Lohnkosten nutzen. Die Folge dieses Umbaus der Weltwirtschaft war auch eine über Jahre hinweg niedrige Inflation. Ein weiterer Effekt ist, dass sich viele Unternehmen technologisch spezialisiert haben und mit hochentwickelten Produkten Weltmarktführer wurden. Eine Produktion von Gütern, die nur auf heimische Vorprodukte setzt, ist heute sehr selten geworden.

Globaler Handel ist die Basis

Damit wird auch klar, dass der weltweite Handel die Basis der vernetzen Volkswirtschaften ist. Handelsbeschränkungen, wie Zölle, schwächen dieses Konstrukt nachhaltig ...

