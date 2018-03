Zürich - Am Tag der offenen Tür zeigt das Kunsthaus Zürich, was es für die Kunst und für sein Publikum zu leisten vermag. Auf dem Programm stehen Begehungen der Kunsthaus-Erweiterung im Rohbau, baukulturelle Führungen in der an Geschichte und Ornamenten reichen Villa Tobler, Einblicke in die Arbeit der Restauratoren und anderes mehr. In der Sammlung sind rund 400 Gemälde und Skulpturen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert zu sehen. Regelmässig finden Highlights-Führungen statt, zu deren Teilnahme es keinerlei Vorkenntnisse bedarf. Vor Publikum erstellt der Künstler Guillaume Bruère zwei Porträts.

Diese ca. 70-minütigen Rundgänge werden von Gebärdendolmetschern begleitet. Für Sehbehinderte und ihre Begleitpersonen werden Angebote im kleinen Kreis organisiert. Im Malatelier werden Kinder kreativ. Überraschend für Jung und Alt dürfte die Ausstellung des mexikanischen Künstlers Abraham Cruzvillegas sein. Diese entwickelt sich unter Mitwirkung verschiedener Akteure laufend fort und bietet mit ihrer Mischung aus Installation, Film, Zeichnung, Musik sowie Pflanzen reichlich Irritation. Selten zu sehen sind die Positionen naiver Maler in der Ausstellung «Magritte, Dietrich, Rousseau. Visionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...