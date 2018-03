Neu gegründeter globaler Spitzendienstleister stellt hochrangiges Team vor, das Wachstum und Innovation bei integrierter Kommunikation vorantreiben soll

Burson Cohn Wolfe (BCW), eine weltweit tätige Top-3 Kommunikationsagentur mit umfassendem Dienstleistungsangebot, meldet die Ernennung von regionalen Führungskräften, die in der neu entstandenen Agentur Wachstum und Innovation vorantreiben sollen. Zu den BCW-Ernennungen nach Region gehören:

Nordamerika

Chris Foster wird President, North America, BCW. Foster war zuvor EVP, Global Business Development, mit Zuständigkeit für wichtige weltweit tätige Kunden sowie weltweite Geschäftsentwicklung bei Burson-Marsteller. Er berichtet künftig an Donna Imperato, Chief Executive Officer, BCW.

Laura Eder kommt von Cohn Wolfe und übernimmt die Rolle des EVP und MD von Nordamerika. Eder berichtet an Foster.

Asien

Matt Stafford wird President, Asia, BCW. Stafford leitet diese Region derzeit bei Cohn Wolfe und berichtet künftig an Imperato.

Margaret Key von Burson-Marsteller übernimmt eine neue Rolle als Leiterin von AxiCom, der globalen Technologiemarke von BCW, für ganz Asien. AxiCom, früher die technische Spezialagentur von Cohn Wolfe in Europa, ist künftig weltweit tätig. Key berichtet künftig an Imperato.

Europa und Afrika

Scott Wilson wird President, Europe Africa, BCW. Wilson leitet diese Region derzeit bei Cohn Wolfe und berichtet künftig an Imperato.

Ramiro Prudencio von Burson-Marsteller übernimmt eine leitende Position, um beim Aufbau der BCW-Gruppe Global Corporate Reputation mitzuwirken. Prudencio leitete diese Region bisher bei Burson-Marsteller und berichtet künftig an Imperato.

Naher Osten

Sunil John wird President, Middle East, BCW. John leitet diese Region derzeit bei Burson-Marsteller und berichtet künftig an Imperato.

Lateinamerika

Francisco Carvalho wird President, Latin America, BCW. Carvalho leitet diese Region derzeit bei Burson-Marsteller und berichtet künftig an Imperato.

"Dies ist ein leistungsstarkes Führungsteam, das Integration und Wachstum bei Burson Cohn Wolfe vorantreiben wird. Es wird BCW in unserer Mission lenken, sich zur besten integrierten Kommunikationsagentur der Welt zu entwickeln", erklärte Imperato. "Alle Mitglieder dieses Teams haben eine bewährte Erfolgsgeschichte in der Leitung starker Regionen, Teams und Kundenkonten vorzuweisen. Sie genießen höchstes Ansehen in ihren jeweiligen Märkten und bringen die richtige integrierte Expertise und Einstellung in ihre jeweilige Rolle mit die Einstellung, die für eine reibungslose Fusion und die weitere Ausdehnung der Grenzen integrierter Kommunikation notwendig ist."

Über Burson Cohn Wolfe

Burson Cohn Wolfe (BCW) ist eine der weltweit größten, global tätigen Kommunikationsagenturen mit umfassendem Dienstleistungsangebot und tiefgreifender Expertise in digitaler und integrierter Kommunikation über alle Branchensektoren hinweg. Die Agentur kombiniert Kompetenzen in digital orientierten kreativen Inhalten und integrierter Kommunikation in den Bereichen Verbraucher, Gesundheit und Technologie mit umfassenden Kenntnissen in öffentlichen Angelegenheiten, Unternehmensreputation, Krisenbewältigung sowie Forschung und Analysen. Burson Cohn Wolfe umspannt ein Netz von mehr als 4.000 Mitarbeitern in 42 Ländern.

