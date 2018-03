Liebe Leser,

mit welcher Kraft die Biofrontera-Aktie am Dienstag nach oben gestiegen (+5 %) ist, ist doch recht beeindruckend. In den Tagen zuvor verlief die Aktie in einer Zick-Zack-Formation mal nach oben, dann wieder nach unten. Besser sieht es dagegen für das bisherige Jahr 2018 auf. Denn seit dem Start ins neue Jahr konnte die Biofrontera-Aktie mehr als 41 % an Wert gewinnen. Damit zählt die Aktie zu den erfolgreichsten deutschen Aktien in den ersten zwei Monaten.

