Liebe Leser,

in den letzten Tagen ging es mit der Barrick Gold-Aktie von 13,81 USD auf fast 11 USD nach unten. Damit hat die Aktie zwischenzeitlich gut 20 % an Wert verloren und das innerhalb weniger Tage. Am Montag und am Dienstag konnte die Aktie die Kursverluste wieder etwas wettmachen, wodurch der Kurs nun knapp unterhalb der 12-USD-Marke notiert.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Relative Stärke Index leitet die Rettungsaktion ein!

Durch den extrem niedrigen Wert des ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...