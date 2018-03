Mit der neuesten Lösung fleet.tech DRIVER steht der weltweit erste 'Fitnesstracker für die PKW-Flotte' zur Verfügung, bei welchem die Elemente Eco-Drive, Safety und die Reduktion von CO 2 -Emissionen im Zentrum stehen. Damit sorgt diese äußerst innovative Lösung nicht nur für mehr Transparenz im Fuhrpark, sondern unterstützt die Verantwortlichen auch mit wissenschaftlichen Daten, die anhand einer umfangreichen Fahranalytik erhoben werden. Die Lösung erkennt Ereignisse sehr genau die auf riskantes Fahren hinweisen, z.B. harte Bremsung oder Beschleunigung sowie Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit. Der Algorithmus ist präzise in der Lage die Gefährlichkeit jedes Ereignisses zu beurteilen. fleet.tech DRIVER berücksichtigt dabei sowohl die Straßenart und die Verkehrsbedingungen. Um die Sicherheit noch detaillierter zu analysieren, beziehen die entsprechenden Algorithmen auch die aktuellen Wetterbedingungen, etwaige Nachtfahrten sowie Reisedatum und Uhrzeit in die entsprechenden Resultate mit ein.

Dabei gibt die fleet.tech DRIVER-APP dem Fahrer nach jeder Fahrt wertvolle Rückmeldungen wie er seine Fahrweise in den Schlüsselphasen optimieren kann. Das fleet.tech Dashboard gibt dem Fuhrparkmanager eine Übersicht der Effizienz- und Sicherheits-Resultate der Gesamtflotte, sowie deren CO 2 -Bilanz. Dabei entscheidet der Fahrer individuell ob er seine Werte mit anderen Fahrern derselben Flotte oder dem Flottenverantwortlichen teilen möchte. Die Lösung erfüllt damit die Datenschutzbestimmungen nach EU-DSGVO.

Über fleet.tech

fleet.tech ist eine Marke der LOSTnFOUND Unternehmensgruppe. Die 10-sprachigen Telematik-Lösungen von LOSTnFOUND werden täglich bei mehr als 3'500 Kunden eingesetzt. Das Unternehmen hat 2009 die erste Lösung in diesem Bereich entwickelt und gehört heute zu den führenden Anbietern in diesem Markt. Das Unternehmen hat Stützpunkte in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz und vertreibt die Lösungen in mehr als 20 Ländern. Die Produkte wurden in den letzten Jahren wiederholt mit internationalen Innovationspreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen auf www.fleet.tech

