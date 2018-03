Sika AG / SIKA GRÜNDET LÄNDERGESELLSCHAFT IN HONDURAS . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika schafft mit der Gründung der Ländergesellschaft in Honduras die Basis für weiteres Wachstum in Zentralamerika. Durch die neue Gesellschaft profitieren die Kunden von einer schnelleren Versorgung mit Sika Produkten und Lösungen und einem erweiterten Produktangebot. Mit Hilfe der neuen Ländergesellschaft wird Sika vor allem die Lösungen für den privaten und kommerziellen Bau in Honduras gezielt erweitern und die Position im wachstumsstarken Markt ausbauen. Beide Segmente wachsen stark und in der Planung sowie Umsetzung befinden sich diverse Grossprojekte. Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Dank der neuen Ländergesellschaft können wir die Beschaffung und den Import der Produkte aus dem Sika Netzwerk optimieren und den Markt durch ein wettbewerbsfähiges Preisniveau und grössere Kundennähe effizient weiterentwickeln. Sika ist die Nummer Eins in Lateinamerika - mit der neuen Ländergesellschaft Honduras werden wir diese Position festigen." INFRASTRUKTURINVESTITIONEN STIMULIEREN WACHSTUM

Honduras ist das zweitgrösste Land Zentralamerikas mit mehr als 9 Millionen Einwohnern. Prognosen gehen mittelfristig von einem jährlichen Wirtschaftswachstum von mehr als 4% aus. Das Land investiert stark in den boomenden Textilsektor, den Toursimus und in Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, einen neuen Flughafen in Hauptstadtnähe und neue Hafenanlagen für den Containerumschlag in Puerto Cortez an der Nordküste. KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25 Milliarden erwirtschaftet.



