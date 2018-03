Die nebag ag beteiligt sich an der Orior AG

MEDIENMITTEILUNG

Die nebag ag beteiligt sich an der Orior AG

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Orior AG in Form eines "Accelerated Bookbuilding" erwirbt die nebag 100'000 Aktien oder 1.53 % des neuen ausstehenden Aktienkapitals der Orior AG. Damit bleibt die nebag indirekt weiter am Erfolg des operativen Teils der Thurella AG beteiligt, nachdem ihr Anteil von knapp über 30 % an die Orior AG übertragen sein wird. Nach der geplanten Abspaltung des Immobilienteils der Thurella AG wird die nebag neu grösste Minderheitsaktionärin der neuzugründenden Immobiliengesellschaft.

Der Net Asset Value wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden.

Die nächste Generalversammlung findet am 11. Mai 2018 um 10.00 Uhr im Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich statt.

Zürich, 7. März 2018

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch

