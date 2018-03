Baar (awp) - Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika expandiert in Zentralamerika und gründet dazu eine Ländergesellschaft in Honduras. Damit werde die Basis für weiteres Wachstum in der Region gelegt, teilt Sika am Mittwoch mit. Mit Hilfe der neuen Gesellschaft soll die Palette an Lösungen für den privaten und kommerziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...