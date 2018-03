Das Unternehmen sieht in den Resultaten eine Bestätigung für die Investitionen der vergangenen Jahre. So stieg der operative Gewinn auf Stufe EBIT um über 23% auf 97,0 Mio CHF und die EBIT-Marge um 100 Basispunkte auf 12,3%, wie Bossard am Mittwoch mitteilt. Der Reingewinn erhöhte sich um gut 28% auf 80,2 Mio CHF, wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...