Doch die übergeordnete Trendwendeformation zwischen 5.873 und grob 11.700 US-Dollar in Form einer inversen SKS-Formation ist zunächst noch nicht gefährdet. Kurzzeitig müssen jedoch Abgaben eingeplant werden, die sich sogar noch auf das Niveau der rechten Schulter ausbreiten könnten. Dies bietet Interessenten aber auch die Möglichkeit auf einem tieferen Kursniveau günstig in die Kryptowährung einzusteigen - denn so wie sich das bisherige Chartbild seit Anfang dieses Jahres präsentiert, wird anschließend ein größeres Kaufsignal erwartet.

