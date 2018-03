The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA ANOW XFRA DE000A11QHW7 ALNO AG WDL14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1A6SX4 SACHSEN-ANH.LS.A. 11/18 BD00 BON EUR N

CA PEI1 XFRA DE000A1HELE2 PHOTON ENERGY 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HGXL7 SIEMENS FINANC. 13/18 MTN BD00 BON USD N

CA HEMD XFRA DE000A1K0SE5 SEIDENSTICK. IHS 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3FW3 FMS WERTMGMT MTN 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3EC7 LB.HESS.-THR.IS.03/2012 BD00 BON EUR N

CA BNP3 XFRA XS0872705057 BNP PARIBAS 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW21T2 LAND NRW SCH.R.1240 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US00507UAM36 ALLERGAN FNDG 15/18 BD01 BON USD N

CA A5QC XFRA US00507UAN19 ALLERGAN FNDG 15/18 FLR BD01 BON USD N

CA 0JDE XFRA US24422ESB64 DEERE -JOHN- CAP. 13/18 BD01 BON USD N

CA OCBB XFRA US69033DAA54 OVERS.-CHIN.BKG. 12/23FLR BD01 BON USD N

CA 0VCF XFRA XS0901338706 CREDIT AGRI.LN 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0901370691 MORGAN STANLEY 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA 822A XFRA XS1199968303 ARION BANK 15/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LK0 HSH NORDBANK SZ 18 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q944 LBBW NK STUFENZINS 13/18 BD02 BON NOK N

CA XFRA US20271RAJ95 COMMW.BK(NY) 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US2027A1HN01 COMMONW.BK AUSTR.15/18FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0564087541 RUSSIAN FED. 11/18 REGS BD02 BON RUB N

CA 4NTB XFRA XS0938970562 F. ABU DHABI BK 13/18 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1041094118 EIB EUR.INV.BK 14/18 MTN BD02 BON ZAR N

CA UOY3 XFRA XS1200751367 CADES 15/18 MTN REGS BD02 BON USD N