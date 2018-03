FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2JT XFRA US48205A1097 JUNO THERAPEUTICS DL-0001

XFRA US16950W2044 CN.XINIYA FASHION ADR/48

RV0 XFRA VGG757001075 RIO NOVO GOLD INC.

XFRA CA7434741087 PROSMART ENTERPR.