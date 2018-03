FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,32

STD XFRA GB0004082847 STAND. CHART. PLC DL-,50

4AS XFRA FR0004176535 ASTELLIA EO -,50

9TP XFRA US8826101086 TEXAS PAC.LD TR.CPI DL-16