Zug - Das auf Verbindungstechnologie spezialisierte Unternehmen Bossard hat im Geschäftsjahr 2017 sowohl mit dem EBIT als auch mit dem Reingewinn klar zugelegt und erneut ein Rekordniveau erreicht. Das Unternehmen sieht in den Resultaten eine Bestätigung für die Investitionen der vergangenen Jahre.

So stieg der operative Gewinn auf Stufe EBIT um über 23% auf 97,0 Mio CHF und die EBIT-Marge um 100 Basispunkte auf 12,3%, wie Bossard am Mittwoch mitteilt. Der Reingewinn erhöhte sich um gut 28% auf 80,2 Mio CHF, wobei hier ein positiver Einmaleffekt aus dem Verkauf einer Liegenschaft in Österreich von 4,5 Mio enthalten ist. Entsprechend der Ausschüttungspolitik, welche die Auszahlung von 40% an die Aktionäre vorsieht, soll die Dividende auf 4,20 CHF je Aktie erhöht werden, nach 3,30 CHF im Vorjahr.

Bossard hat damit die Schätzungen der Analysten nicht ganz erreicht. Der AWP-Konsens für den EBIT lag bei 100,4 Mio CHF und für den Reingewinn bei 83,3 Mio. Für die Dividende wurde indes durchschnittlich ...

