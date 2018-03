NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Puma SE vor dem Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 420 Euro angehoben. Nach der von Kering angekündigten Abspaltung werde der Streubesitz der Puma-Aktien wohl auf gut 55 Prozent steigen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngst formulierten Unternehmensziele und die Dollar-Schwäche habe er seine Schätzungen nun erhöht./ajx/ag

Datum der Analyse: 06.03.2018

ISIN DE0006969603

AXC0047 2018-03-07/07:27