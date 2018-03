...der bis Herbst letzten Jahres umfangreich hochgejubelt wurde und inzwischen wieder gelandet ist. Das reizt uns. Die nächste Generation in der Batterietechnologie lässt sich zur Zeit weder in der Menge noch in den Preisen exakt kalkulieren. Fest steht lediglich, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge in etwa 10 Jahren einen Anteil am globalenAutoabsatz von 20 % erreichen und Lithium-Anoden in der weltweiten Fahrzeugflotte dieser Art eine Penetrationsratevon 34 % erreichen sollen. Fixe Analysten haben dies für Albemarle hochgerechnet und kommen auf Bewertungen von 160/170 Dollar. Alle Prognosen dieser Art werden mit Sicherheit korrigiert werden. Entscheidend ist der Trend. Nach der beschriebenen Korrektur ist das Restrisiko für diesen Kurs sehr gering. Gehen Sie so vor: 25 % des Investments billigst zum aktuellen Kurs. Weitere 25 % in der Grössenordnung von etwa 5 bis 10 % tiefer, aber 25 % dann unlimitiert, wenn der Kurs - gleich aus welchem Grund -plötzlich über 120 Dollar anzieht, denn darin läge ein sicheres Indiz für grössere Anschaffungen von Investoren, die als Insider zu bezeichen sind. Wir kalkulieren dieses Investment auf eine Zeit von mindestens zwei Jahren.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 10 vom 7.3.2018.



