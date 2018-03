Mit Connekt lassen sich neue Zahlungsdienste schneller und einfacher in Banking-Apps integrieren

Entersekt, ein innovatives Unternehmen im Bereich vorwiegend mobiler Finanztechnologielösungen, stellte diese Woche das Enablement-Produkt Connekt für den digitalen Handel vor. Das Unternehmen, das für seine mobile App-Sicherheits- und -Authentifizierungstechnologie bekannt ist, bietet das Produkt Connekt Finanzdienstleistern an. Es soll diese bei der Anpassung an veränderte Marktbedingungen unterstützen.

Mittlerweile beherrschen Technologiegiganten und zahlreiche neu gegründete Unternehmen den Markt digitaler Zahlungen. Deren Marken werden den Kunden direkt beim Kauf präsentiert. Vorschriften wie etwa PSD2 in Europa zwingen Banken mittlerweile dazu, Dritten Zugriff auf die Konten und Daten ihrer Kunden zu gewähren. Wettbewerber aller Art stehen Schlange, um diese Ressourcen, deren Eigentümer sie nicht selbst sind, dazu nutzen, den Kunden kostengünstige Mehrwertdienste anzubieten.

Um ihre bisher unangefochtene Position im Zahlungsverkehr zurückzugewinnen, müssen Finanzdienstleister ihre Bankanwendungen so überarbeiten, dass sie führende Technologien des digitalen Banking mit den aktuellsten Trends des mobilen Zahlungsverkehrs kombinieren. Dies wird nicht nur ihre Haltung gegen die Disintermediation stärken und dank einem breiteren Serviceangebot die Kundenbindung verbessern, sondern verspricht auch, dass ihre Apps Tag für Tag deutlich mehr Datenverkehr anziehen, wodurch Transaktionswerte und Einnahmen steigen.

Das Vertrauen, das die Marken der Banken erwecken, ihre großen Kundenbestände und ihre Fähigkeit, die Nutzer neuer Zahlungsdienste relativ problemlos einbinden und bedienen zu können, sind Plusfaktoren beim Einstieg in Initiativen dieser Art. Dennoch gilt es nach wie vor Herausforderungen zu meistern. Die möglichst nahtlose Integration unterschiedlicher Zahlungstechnologien kostet Zeit und Geld, und mit steigenden Kosten ist das Risiko mangelnder Akzeptanz immer schwerer beherrschbar.

Connekt unterstützt Finanzinstitute dabei, dieses Dilemma zu bewältigen. Das Produkt stellt ihnen eine sichere Serviceplattform und ein sich ständig erweiterndes Menü mit mobilen digitalen Zahlungsfunktionen und mit Produkten von Drittanbietern zur Verfügung. Dazu zählen Tokenisierung und HCE-Wallets für Tap-to-Pay, Zahlungen per QR-Scan sowie 3-D Secure 1.0 und 2.0. Diese neuen Zahlungsdienste können ganz unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie, vom Zahlungsempfänger oder dem Händlernetz schnell und einfach in den bestehenden Banking-Apps aktiviert werden. https://youtu.be/t5SyE1Vn_AM

Mit Connekt erweitert Entersekt seine digitale Enablement-Plattform um ein leistungsstarkes neues Servicepaket. "Wir wenden das, was wir in den vergangenen zehn Jahren im Bereich der Sicherheit im digitalen Bankwesen gelernt haben, auf eine breitere Palette von Problemen an, mit denen sich Anbieter digitaler Dienste konfrontiert sehen", so Schalk Nolte, CEO von Entersekt.

"Entersekt versteht sich seit jeher als Finanztechnologiepartner der Banken, und unsere institutionellen Kunden sind nach wie vor unsere größte Inspirationsquelle. Indem wir ihnen aufmerksam zuhören und mit Kreativität reagieren, erfüllen wir weiterhin unsere Verpflichtung, wegweisende Mobile-First-Innovationen auf den Weg zu bringen."

