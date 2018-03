Was waren nach Ihrem Einstieg in die Formel E die größten Umstellungen? Das Fahrgefühl an sich und die Kontrolle über das Fahrzeug sind nicht so unterschiedlich. Zwar gibt es in der Formel 1 mehr Abtrieb und Leistung als in der Formel E. Die Herausforderung in der Formel E liegt dagegen darin, dass wir nur auf Stadtkursen unterwegs sind. Und wir haben deutlich weniger Zeit, uns auf die Strecken einzuschießen. Bei den meisten anderen Rennserien gibt es am Freitag das Training, am Samstag das Qualifying, Sonntag das Rennen. In der Formel E findet alles an einem Tag statt. Das hat mich gereizt. Nach vielen Jahren im Motorsport war das etwas Neues. Die Formel E erfordert etwas ökonomischeres Fahren als die Formel 1. Wie beeinflusst das Ihren Fahrstil? Mittlerweile ist es auch in der Formel 1 nicht mehr so, dass man einfach so rausballern kann, aber in der Formel E können wir nur im Qualifying mit Volldampf fahren. Im ...

