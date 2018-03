Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Internationalen Frauentags" geschlossen.

TAGESTHEMA

Weiterer spektakulärer Rücktritt aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump: Der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Gary Cohn, hat das Handtuch geworfen. Er zog damit am Dienstag offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die von Trump geplanten Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Der frühere Investmentbanker und dezidierte Befürworter des Freihandels hatte sich vehement gegen diese Zölle gestemmt. In einer knappen Mitteilung ging der 57-Jährige aber nicht auf die Gründe seines Abgangs ein. Er erklärte lediglich, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, als Leiter des Wirtschaftsberatergremiums im Weißen Haus "meinem Land zu dienen" und "wachstumsfördernde" wirtschaftspolitische Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Auch Trump äußerte sich zunächst nicht zu den Hintergründen von Cohns Rücktritt. Er rühmte seinen scheidenden Berater in einer schriftlichen Erklärung als "seltenes Talent". Cohn habe einen "ausgezeichneten Job" dabei geleistet, die Agenda der Regierung voranzubringen.

Derweil hat Trump die Europäische Union erneut scharf kritisiert. Die EU sei zu den USA "besonders hart", sagte er bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven. "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte Trump über die Europäer. Die wirtschaftliche Situation sei "sehr, sehr ungerecht".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH (10.00 Uhr)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang 3.532 +10% 3 3.220 Umsatz 3.435 +11% 5 3.085 EBIT 261 +11% 5 235 Ergebnis nach Steuern 175 +14% 5 154 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,72 +13% 6 1,52 Dividende je Vorzugsaktie 0,50 +14% 6 0,44

RTL (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 6.399 +3% 8 6.237 EBITDA 1.406 -0,4% 8 1.411 EBIT 1.207 +1% 7 1.197 Ergebnis nach Steuern/Dritten 770 +7% 7 720 Ergebnis je Aktie 4,85 +3% 10 4,69 Dividende je Aktie 3,86 -4% 8 4,00

Weitere Termine:

07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank, Jahresergebnis

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Wintershall Holding GmbH, Jahres-PG

Im Laufe des Tages

- FR/Airbus Group, Treffen mit europäischem Betriebsrat zum

bevorstehenden Stellenabbau

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 2. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 3. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +234.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Veröff.: -0,1% gg Vq zuvor: +2,7% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -53,12 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 4,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.690,20 -1,24 Nikkei-225 21.252,72 -0,77 Schanghai-Comp. 3.284,49 -0,16 DAX 12.113,87 0,19 DAX-Future 12.147,00 -0,13 XDAX 12.150,38 -0,14 MDAX 25.735,11 0,58 TecDAX 2.567,74 1,20 EuroStoxx50 3.357,86 0,08 Stoxx50 2.965,65 -0,24 Dow-Jones 24.884,12 0,04 S&P-500-Index 2.728,12 0,26 Nasdaq-Comp. 7.372,01 0,56 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,16 -38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Rücktritt von Gary Cohn drückt weltweit auf die Kurse an den Aktienmärkten. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat vermutlich wegen des Streits um die Einführung von Zöllen das Handtuch geschmissen. "Damit flammt nicht nur die Furcht vor einem Handelskrieg wieder auf", sagt ein Marktteilnehmer, "mit dem früheren Goldman-Investmentbanker verliert die Wall Street auch noch den wichtigsten Kontakt ins Weiße Haus". "Trump will sich bei den Schutzzöllen durchsetzen", sagt ein Händler. Neue Impuls dürften von der Berichtssaison ausgehen, daneben am Nachmittag vom US-ADP-Arbeitsmarktbericht und von den Daten zur US-Produktivität.

Rückblick: Gut behauptet - Die am Vortag gestartete Erholungsbewegung ging zunächst weiter, verlor aber am Nachmittag die Kraft. Fundamental stützte die Hoffnung, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten US-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe nicht in der angekündigten Form kommen werden angesichts des Widerstands auch in den USA dagegen. Ein Satz nach oben, den der Euro gegenüber dem Dollar machte, bremste die Aktienmärkte etwas aus. Automobilaktien erholten sich nach dem jüngsten Abverkauf aus Furcht vor US-Importzöllen. VW gewannen 2,3 Prozent, Daimler 0,4 Prozent und BMW 0,8 Prozent. VW profitierten auch davon, dass die Marke Volkswagen im Februar weltweit 5,7 Prozent mehr Fahrzeuge auslieferte. Der Stoxx-Autoindex gewann 1,3 Prozent. Telecom Italia verteuerten sich um 6 Prozent. Hier sorgte für Fantasie, dass sich der Hedgefonds Elliott eingekauft hat. Nachdem Smurfit Kappa ein Übernahmeangebot von International Paper abgelehnt hatte, schloss die Aktie 20 Prozent höher. Tesco legten nach guten Umsatzzahlen um 3,4 Prozent zu, Sainsbury waren dagegen mit einem Abschlag von 3,2 Prozent Verlierer im Sektor.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die Deutsche Börse überraschte mit der Nachricht, dass Covestro die Aktie von Prosieben im DAX ersetzen wird. Zudem gab es eine mögliche Short-Attacke eines dubiosen Analyse-Hauses gegen Prosieben. Prosieben schlossen 6,4 im Minus, Covestro stiegen um 0,2 Prozent. Im MDAX waren Evonik nach leicht enttäuschenden Geschäftszahlen mit einem Abschlag von 4,7 Prozent großer Verlierer. Vonovia (minus 1 Prozent) hatte zwar überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und einen gewohnt konservativen Ausblick, allerdings gibt der Finanzvorstand überraschend seinen Posten auf. Für K+S ging es um 2 Prozent nach oben nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die UBS. Warburg erhöhte das Kursziel für Rational, die Aktie legte um 4,2 Prozent zu. Im TecDAX gewannen RIB Software 7,6 Prozent. Im Handel wurde auf eine Unternehmenspräsentation in den USA verwiesen. PVA Tepla gewannen mit der Bekanntgabe einer Kooperation in China 14 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Regen Handel habe es bei Healthineers gegeben, der Medizintechnik-Tochter von Siemens. Seit Dienstag können Investoren bis zu 150 Millionen Aktien zu je 26 bis 31 Euro zeichnen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz mit 35 Euro getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Für leichten Optimismus sorgte, dass US-Präsident Donald Trump mit seinen Plänen für neue Strafzölle nicht nur international, sondern auch innenpolitisch in den USA unter verstärkten Druck geraten ist. Zwar bleibt Trump weitgehend bei seinem protektionistischen Kurs, im Rahmen der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta deutete er jedoch Bereitschaft für einen Kompromiss im Zollstreit mit Mexiko und Kanada an. Auch die Zeichen einer politischen Entspannung zwischen den beiden Koreas stützte etwas. Facebook verloren 0,3 Prozent, Blackberry stiegen um 0,4 Prozent. Blackberry hat Facebook wegen der Verletzung von Patentrechten verklagt. Facebook kündigte an, die Vorwürfe anzufechten.

Am Rentenmarkt legten die Notierungen leicht zu und holten anfängliche Verluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Titel reduzierte sich um einen halben Basispunkt auf 2,88 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.