KÖLN (dpa-AFX) - RTL geht dank eines gut laufenden Geschäfts im Internet und bei der Produktionstochter FremantleMedia von einem weiteren Wachstum aus. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll dabei weitestgehend stabil bleiben. Der Umsatz soll 2018 zwischen 2,5 und 5 Prozent steigen, teilte der ProSiebenSat.1-Konkurrent am Mittwoch in Köln mit. Im vergangenen Jahr zog der Erlös um 2,2 Prozent auf 6,37 Milliarden Euro an.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um knapp vier Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Hier profitierte der Konzern von einem Immobilienverkauf, der das Ergebnis um 94 Millionen Euro nach oben trieb. Ohne diesen wäre der operative Gewinn gefallen. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 739 (2016: 720) Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2017 eine stabile Dividende von 4 Euro erhalten.

Mit dem Umsatz, dem operativen Ergebnis und der Dividende für 2017 lag RTL im Rahmen der Analystenerwartungen. Auch das in Aussicht gestellte Umsatzplus haben die Experten bisher größtenteils so auf dem Zettel. Etwas enttäuschend könnte dagegen die Prognose für das Ebitda aufgenommen werden. Hier gehen die Analysten beim bereinigten Wert bislang von einem Anstieg aus./zb/jha/

