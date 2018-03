DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Weiterer spektakulärer Rücktritt aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump: Der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Gary Cohn, hat das Handtuch geworfen. Er zog damit am Dienstag offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die von Trump geplanten Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Der frühere Investmentbanker und dezidierte Befürworter des Freihandels hatte sich vehement gegen diese Zölle gestemmt. In einer knappen Mitteilung ging der 57-Jährige aber nicht auf die Gründe seines Abgangs ein. Er erklärte lediglich, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, als Leiter des Wirtschaftsberatergremiums im Weißen Haus "meinem Land zu dienen" und "wachstumsfördernde" wirtschaftspolitische Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Auch Trump äußerte sich zunächst nicht zu den Hintergründen von Cohns Rücktritt. Er rühmte seinen scheidenden Berater in einer schriftlichen Erklärung als "seltenes Talent". Cohn habe einen "ausgezeichneten Job" dabei geleistet, die Agenda der Regierung voranzubringen.

Derweil hat Trump die Europäische Union erneut scharf kritisiert. Die EU sei zu den USA "besonders hart", sagte er bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven. "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte Trump über die Europäer. Die wirtschaftliche Situation sei "sehr, sehr ungerecht".

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +234.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Veröff.: -0,1% gg Vq zuvor: +2,7% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -53,12 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.690,20 -1,24% Nikkei-225 21.252,72 -0,77% Hang-Seng-Index 30.161,71 -1,14% Kospi 2.401,82 -0,40% Shanghai-Composite 3.278,60 -0,34% S&P/ASX 200 5.902,00 -1,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nachdem der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Gary Cohn, seinen Rücktritt eingereicht hat, geht es am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien und Australien nach unten. Der Wirtschaftsberater hatte sich stets gegen die von Trump geplanten Strafzölle auf Stahl und Aluminium ausgesprochen. Sein Rücktritt wird daher dahingehend interpretiert, dass er sich in dieser Frage nicht durchsetzen konnte und deshalb das Handtuch geworfen habe. Damit erhält die Furcht vor einem Handelskrieg neue Nahrung. Doch während die Futures auf die großen US-Indizes zwischen 1,0 und 1,3 Prozent verlieren, halten sich die Verluste an den asiatischen Börsen meist noch in Grenzen. Stützend wirkt, dass es zu einer Annäherung zwischen Nord- und Südkorea kommt. Ende April soll ein Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In stattfinden. Relative Stärke zeigt die Börse in Schanghai. Hier stützen Spekulationen, dass die Mindestreserveanforderungen an die Banken gelockert werden könnten. Unter den einzelnen Sektoren geben in der ganzen Region Aktien der Ölbranche und anderer rohstoffnaher Unternehmen nach, nachdem die Ölpreise im asiatisch dominierten Handel gefallen sind. In Hongkong fallen CNOOC um 1,8 Prozent und Sinopec um 0,6 Prozent. Der Kurs der japanischen Inpex sinkt um 0,5 Prozent. In Sydney büßten Oil Search 1,4 Prozent ein und Woodside Petroleum 0,7 Prozent. Die Kurse der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton gaben um je 1,0 Prozent nach. Der zeitweilige Anstieg des Goldpreises verhilft dagegen den Aktien von Newcrest Mining, einem australischen Betreiber von Goldbergwerken, zu einem Plus von 1,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Ein negativer Analystenkommentar hat die Aktien von Netflix am Dienstag im nachbörslichen Handel unter Druck gebracht. Die Analysten von Stifel hatten die Titel des Streaminganbieters auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft und dies mit der Bewertung der Aktie begründet. Die Aktie verlor auf Nasdaq.com 2,5 Prozent. Autodesk sprangen um 8,2 Prozent. Das Softwareunternehmen schnitt gewinn- und umsatzseitig in seinem vierten Quartal besser ab, als Analysten erwartet hatten. Für Ross Stores ging es dagegen um 5,9 Prozent südwärts. Der Einzelhändler übertraf zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen, enttäuschte aber mit seinem Ausblick für das flächenbereinigte Umsatzwachstum. Sunrun stürzten um 8,5 Prozent ab. Das Solarenergie-Unternehmen hatte das vierte Quartal mit einem Verlust abgeschlossen. J.M. Smucker stiegen um 0,3 Prozent. Das Unternehmen verzichtet auf die Übernahme der Speiseölsparte von Conagra, nachdem die US-Wettbewerbsbehörde sich dagegen ausgesprochen hat. Conagra zeigten sich unverändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.884,12 0,04 9,36 0,67 S&P-500 2.728,12 0,26 7,18 2,04 Nasdaq-Comp. 7.372,01 0,56 41,30 6,79 Nasdaq-100 6.913,02 0,46 31,74 8,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 834 Mio 891 Mio Gewinner 2.033 2.174 Verlierer 923 779 Unverändert 118 110

Etwas fester - Für leichten Optimismus sorgte, dass US-Präsident Donald Trump mit seinen Plänen für neue Strafzölle nicht nur international, sondern auch innenpolitisch in den USA unter verstärkten Druck geraten ist. Zwar bleibt Trump weitgehend bei seinem protektionistischen Kurs, im Rahmen der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta deutete er jedoch Bereitschaft für einen Kompromiss im Zollstreit mit Mexiko und Kanada an. Auch die Zeichen einer politischen Entspannung zwischen den beiden Koreas stützte etwas. Facebook verloren 0,3 Prozent, Blackberry stiegen um 0,4 Prozent. Blackberry hat Facebook wegen der Verletzung von Patentrechten verklagt. Facebook kündigte an, die Vorwürfe anzufechten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,24 0,0 2,24 104,0 5 Jahre 2,65 -0,2 2,65 72,3 7 Jahre 2,81 0,0 2,81 55,9 10 Jahre 2,88 -0,5 2,88 43,4 30 Jahre 3,15 -0,7 3,15 8,0

Am Rentenmarkt legten die Notierungen leicht zu und holten damit anfängliche Verluste wieder auf. Die Entwicklungen rund um die geplanten Strafzölle würden weiter mit Skepsis verfolgt, sagte ein Beobachter. "Das Weiße Haus stellt die Stabilität der Beziehungen zu allen wichtigen Partnern in Frage und eine Lösung dieser Probleme dürfte für eine Phase der Unsicherheit sorgen", sagte Stratege Gennadiy Goldberg von TD Securities. Die Rendite zehnjähriger Titel reduzierte sich um einen halben Basispunkt auf 2,88 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,2432 +0,1% 1,2421 1,2338 +3,5% EUR/JPY 131,21 -0,0% 131,24 130,96 -3,0% EUR/GBP 0,8941 +0,0% 0,8938 0,8921 +0,6% GBP/USD 1,3904 +0,1% 1,3897 1,3831 +2,8% USD/JPY 105,55 -0,1% 105,66 106,15 -6,3% USD/KRW 1068,86 +0,5% 1064,05 1076,97 +0,1% USD/CNY 6,3215 +0,2% 6,3098 6,3436 -2,9% USD/CNH 6,3161 +0,1% 6,3084 6,3426 -3,0% USD/HKD 7,8344 +0,0% 7,8333 7,8331 +0,3% AUD/USD 0,7809 +0,0% 0,7809 0,7763 -0,1% NZD/USD 0,7294 +0,1% 0,7285 0,7237 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.877,09 -31,24

Die Entwicklung in Korea, wo ein Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea vereinbart wurde, brachte sorgte vor allem in den Devisenmarkt Bewegung. Der Euro zog kräftig gegen den Dollar an, während der als sicher Hafen geltende Yen unter Abgabedruck geriet. Es wäre das erste Treffen beider Präsidenten seit 2007, hieß es. Eine Händlerin sprach zwar von einer "Risk-on"-Bewegung am Markt, zeigte sich zugleich jedoch skeptisch. Nordkorea habe häufig in der Vergangenheit Zusagen nicht eingehalten. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,2404 Dollar, nach 1,2333 Dollar noch am Vorabend.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch zeigt sich der Yen von seinem Rücksetzer zum Dollar vom Vortag wieder mehr als erholt. Er erhält als sicherer Hafen Zulauf angesichts des Rücktritts von Donald Trumps Wirtschaftsberater Cohn.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,04 62,6 -0,9% -0,56 +2,7% Brent/ICE 65,21 65,79 -0,9% -0,58 -1,0%

Die Ölpreise pendelten zwischen leichten Gewinnen und moderaten Verlusten. Fundamental blieben die Ölpreise weiterhin gefangen zwischen einer steigenden US-Förderung und dem Versuch der Opec, die Produktion herunterzufahren. Dazu rückten die offiziellen wöchentlichen US-Lagerdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden, stärker in den Fokus. Es wird mit einem Anstieg um 2,5 Millionen Barrel gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zeigte sich zum US-Settlement kaum verändert bei 62,60 Dollar. Für Brent ging es 0,4 Prozent auf 65,79 Dollar nach oben.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch kommen die Preise zurück, nachdem die am späten Vorabend gemeldeten Vorratsdaten des Branchenverbands API eine deutliche Zunahme um 5,7 Millionen Barrel Öl zeigten. Allerdings sanken die Benzinvorräte gleichzeitig ähnlich stark.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,11 1.338,50 -0,3% -3,39 +2,5% Silber (Spot) 16,71 16,76 -0,3% -0,05 -1,3% Platin (Spot) 966,75 968,50 -0,2% -1,75 +4,0% Kupfer-Future 3,12 3,14 -0,5% -0,02 -5,4%

Der schwache Dollar trieb den Goldpreis auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Die Feinunze verteuerte sich zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 1.335 Dollar. Dazu kamen anhaltende Sorgen um einen möglichen Handelskrieg, sagte ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-HANDELSSTREIT I

Mexiko hat für den Fall von US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte Gegenmaßnahmen angekündigt. Sein Land sei durchaus in der Lage zu reagieren und werde dann Zölle auf "politisch sensible" Güter aus den USA erheben, sagte Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo.

US-NOTENBANK

Fed-Gouverneurin Lael Brainard ist mit Blick auf die Inflationsentwicklung in den USA zuversichtlicher gewo/rden. Sie glaube, dass der florierende Arbeitsmarkt die Inflation anheizen und dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank näher bringen werde, sagte Brainard, die aktuell im Offenmarktausschuss der Federal Reserve stimmberechtigt ist. Das wiederum erlaube es der Zentralbank, mit ihren schrittweisen Zinserhöhungen fortzufahren. Brainard sagte, sie könne sich sogar vorstellen, dass die Inflation im nächsten Jahr oder auch in den nächsten zwei Jahren kurzfristig über den Fed-Zielwert hinausschießt.

ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS)

hat mit dem Staat New York eine Einigung im Volumen von 500 Millionen US-Dollar erzielt. Ihr wurde vorgeworfen, auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms in den USA gegenüber Investoren falsche Angaben über die Qualität verbriefter Hypothekenkredite gemacht zu haben.

BLACKBERRY

hat Facebook wegen der Verletzung von Patentrechten im Zusammenhang mit mehreren Blackberry Mobile Messaging-Technologien verklagt. Laut der Klage fordert Blackberry Schadensersatz in unbestimmter Höhe sowie eine gerichtliche Anordnung, die die Nutzung der sieben wichtigsten Technologien, auf die sich die Klage bezieht, durch Facebook unterbindet.

CVS

Die US-Apothekenkette CVS hat sich mit einer Anleiheemission Geld für die Übernahme des Krankenversicherers Aetna besorgt. Das Unternehmen hat Bonds im Volumen von 40 Milliarden US-Dollar ausgegeben, obwohl es die Mittel erst in einigen Monaten benötigt. CVS wollte damit steigenden Zinsen und einer Anleihenschwemme zuvorkommen.

