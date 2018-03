Winterthur - Der Automobilzulieferer Autoneum hat im letzten Jahr unter dem Strich weniger verdient. Der Hauptgrund dafür war, dass im Vorjahr ein hoher Sondergewinn wegen des Verkaufs eines Werkes in den USA angefallen war. Bereinigt um diesen Sondereffekt wurde das Profitabilitätsniveau gehalten. Dies soll im laufenden Jahr so bleiben.

Konkret nahm der operative Gewinn auf Stufe um 13% auf 178,0 Mio CHF ab. Und der Reingewinn verringerte sich um gut 11% auf 118,5 Mio resp. um 4,7% auf 91,3 Mio CHF (nach Minderheiten), wie der Hersteller von Lärm- und Hitzedämmungslösungen für Autos am Mittwoch mitteilt.

Trotz tieferem Gewinn sollen die Aktionäre eine unveränderte Dividende von 6,50 CHF pro Aktie erhalten. Der Vorjahresvergleich bei den Gewinnzahlen hinkt nämlich etwas. So spülte im Vorjahr der Verkauf des Werks in Chicago Heights 33,2 Mio CHF (21,1 Mio nach Steuern) in die Kassen des Winterthurer Unternehmens.

Marge bleibt über der 8%-Marke

Das Profitabilitätsniveau sei gehalten worden, wird denn auch betont. So hätte der Reingewinn ohne Sondereffekte laut den Angaben ...

