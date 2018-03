SPECTRIS PLC - Transaction in Own Shares

Transactions in own shares

Spectris plc(theCompany)announcestodaythat it purchasedthe following number of itsordinary sharesof 5 pence eachon the London Stock Exchange from J.P. Morgan Securities plc as part of the buyback programme announced on 5 March 2018.

Date of purchase:6 March 2018

Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,000

Lowestprice paid per share 2,605p

Highest price paid per share 2,638p

Average price paid per share 2,621.7697p

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 5 March 2018, the Company has purchased 26,000 shares at a cost (including dealing and associated costs) of £685,109.20.

A full breakdown of the individual trades is detailed below:

Transaction Date and Time Volume Price (GBp) Trading Venue Transaction Reference Number 06-Mar-2018 08:15:03 139 2637.0000 XLON 11503115000007909-E0YvLaCXY8UU20180306 06-Mar-2018 08:30:51 150 2635.0000 XLON 01503015000015564-E0YvLaCXYR1L20180306 06-Mar-2018 08:30:51 116 2634.0000 XLON 01503015000014997-E0YvLaCXYR1j20180306 06-Mar-2018 08:34:55 118 2627.0000 XLON 11503115000018351-E0YvLaCXYVlQ20180306 06-Mar-2018 08:34:55 107 2628.0000 XLON 01503015000016649-E0YvLaCXYVlB20180306 06-Mar-2018 09:00:09 103 2638.0000 XLON 11503115000029739-E0YvLaCXYvMq20180306 06-Mar-2018 09:05:09 164 2638.0000 XLON 11503115000032033-E0YvLaCXZ0xh20180306 06-Mar-2018 09:05:47 2 2637.0000 XLON 11503115000031889-E0YvLaCXZ1ZK20180306 06-Mar-2018 09:05:47 105 2637.0000 XLON 11503115000031889-E0YvLaCXZ1ZM20180306 06-Mar-2018 09:05:47 139 2636.0000 XLON 11503115000031860-E0YvLaCXZ1Zd20180306 06-Mar-2018 09:26:52 161 2634.0000 XLON 11503115000040519-E0YvLaCXZMIU20180306 06-Mar-2018 09:31:51 17 2631.0000 XLON 01503015000040617-E0YvLaCXZQXZ20180306 06-Mar-2018 09:35:10 48 2634.0000 XLON 11503115000043694-E0YvLaCXZTwl20180306 06-Mar-2018 09:35:10 53 2634.0000 XLON 11503115000043694-E0YvLaCXZTwn20180306 06-Mar-2018 09:40:52 32 2630.0000 XLON 11503115000045638-E0YvLaCXZYrI20180306 06-Mar-2018 09:40:52 141 2630.0000 XLON 11503115000045638-E0YvLaCXZYrK20180306 06-Mar-2018 09:49:53 53 2626.0000 XLON 11503115000048589-E0YvLaCXZgE220180306 06-Mar-2018 09:49:53 119 2626.0000 XLON 11503115000048589-E0YvLaCXZgE020180306 06-Mar-2018 09:58:30 95 2623.0000 XLON 11503115000051434-E0YvLaCXZnD020180306 06-Mar-2018 09:58:30 10 2623.0000 XLON 11503115000051434-E0YvLaCXZnD220180306 06-Mar-2018 09:58:30 96 2623.0000 XLON 11503115000051434-E0YvLaCXZnCy20180306 06-Mar-2018 09:58:31 117 2622.0000 XLON 01503015000048818-E0YvLaCXZnEZ20180306 06-Mar-2018 10:03:12 43 2623.0000 XLON 01503015000052136-E0YvLaCXZroP20180306 06-Mar-2018 10:03:12 64 2623.0000 XLON 01503015000052136-E0YvLaCXZroR20180306 06-Mar-2018 10:13:30 116 2620.0000 XLON 11503115000053161-E0YvLaCXZz6F20180306 06-Mar-2018 10:22:47 71 2617.0000 XLON 11503115000054756-E0YvLaCXa6P420180306 06-Mar-2018 10:26:54 107 2623.0000 XLON 11503115000059879-E0YvLaCXa9F920180306 06-Mar-2018 10:33:04 83 2622.0000 XLON 01503015000061558-E0YvLaCXaDtZ20180306 06-Mar-2018 10:39:16 139 2627.0000 XLON 01503015000063566-E0YvLaCXaHra20180306 06-Mar-2018 10:43:58 118 2626.0000 XLON 11503115000064734-E0YvLaCXaKy020180306 06-Mar-2018 10:47:36 111 2624.0000 XLON 11503115000065056-E0YvLaCXaNfR20180306 06-Mar-2018 10:47:36 17 2624.0000 XLON 11503115000065056-E0YvLaCXaNfT20180306 06-Mar-2018 11:01:36 39 2625.0000 XLON 01503015000069193-E0YvLaCXaYtu20180306 06-Mar-2018 11:04:54 130 2625.0000 XLON 01503015000070038-E0YvLaCXabZd20180306 06-Mar-2018 11:07:36 117 2625.0000 XLON 11503115000070894-E0YvLaCXadtA20180306 06-Mar-2018 11:13:25 88 2628.0000 XLON 11503115000072796-E0YvLaCXaibN20180306 06-Mar-2018 11:13:25 73 2628.0000 XLON 11503115000072796-E0YvLaCXaibL20180306 06-Mar-2018 11:16:55 98 2629.0000 XLON 01503015000073490-E0YvLaCXalcr20180306 06-Mar-2018 11:24:15 12 2629.0000 XLON 01503015000075822-E0YvLaCXarul20180306 06-Mar-2018 11:24:15 59 2629.0000 XLON 01503015000075822-E0YvLaCXarun20180306 06-Mar-2018 11:24:15 36 2629.0000 XLON 01503015000075822-E0YvLaCXaruj20180306 06-Mar-2018 11:24:46 139 2628.0000 XLON 11503115000075341-E0YvLaCXasIp20180306 06-Mar-2018 11:39:34 150 2629.0000 XLON 01503015000080662-E0YvLaCXb5US20180306 06-Mar-2018 11:39:35 118 2628.0000 XLON 01503015000080601-E0YvLaCXb5hP20180306 06-Mar-2018 11:40:44 139 2624.0000 XLON 01503015000081085-E0YvLaCXb85620180306 06-Mar-2018 11:46:14 107 2625.0000 XLON 01503015000082111-E0YvLaCXbEI620180306 06-Mar-2018 11:49:03 13 2623.0000 XLON 11503115000084450-E0YvLaCXbGVQ20180306 06-Mar-2018 11:51:37 94 2623.0000 XLON 11503115000084450-E0YvLaCXbIf920180306 06-Mar-2018 11:57:21 118 2622.0000 XLON 01503015000086831-E0YvLaCXbMHI20180306 06-Mar-2018 12:05:51 112 2627.0000 XLON 01503015000091854-E0YvLaCXbV1220180306 06-Mar-2018 12:11:01 107 2624.0000 XLON 11503115000092973-E0YvLaCXbYr820180306 06-Mar-2018 12:21:55 100 2622.0000 XLON 11503115000095583-E0YvLaCXbgpN20180306 06-Mar-2018 12:21:55 34 2622.0000 XLON 11503115000095583-E0YvLaCXbgpP20180306 06-Mar-2018 12:21:55 16 2622.0000 XLON 11503115000095583-E0YvLaCXbgpL20180306 06-Mar-2018 12:22:26 115 2619.0000 XLON 11503115000095968-E0YvLaCXbhBx20180306 06-Mar-2018 12:22:26 3 2619.0000 XLON 11503115000095968-E0YvLaCXbhBv20180306 06-Mar-2018 12:26:14 108 2616.0000 XLON 11503115000096729-E0YvLaCXbjir20180306 06-Mar-2018 12:31:51 108 2617.0000 XLON 01503015000097802-E0YvLaCXbnyr20180306 06-Mar-2018 12:34:56 85 2616.0000 XLON 11503115000099023-E0YvLaCXbqFk20180306 06-Mar-2018 12:34:56 31 2616.0000 XLON 11503115000099023-E0YvLaCXbqFm20180306 06-Mar-2018 12:48:07 3 2613.0000 XLON 01503015000100442-E0YvLaCXbyga20180306 06-Mar-2018 12:50:55 30 2617.0000 XLON 11503115000103640-E0YvLaCXc1RG20180306 06-Mar-2018 12:50:55 129 2617.0000 XLON 11503115000103553-E0YvLaCXc1RA20180306 06-Mar-2018 12:55:24 118 2615.0000 XLON 11503115000104905-E0YvLaCXc4gC20180306 06-Mar-2018 13:00:32 108 2612.0000 XLON 01503015000105280-E0YvLaCXc8Sp20180306 06-Mar-2018 13:02:08 118 2614.0000 XLON 01503015000106776-E0YvLaCXcACI20180306 06-Mar-2018 13:04:14 25 2614.0000 XLON 01503015000107447-E0YvLaCXcC4o20180306 06-Mar-2018 13:04:14 53 2614.0000 XLON 01503015000107447-E0YvLaCXcC4l20180306 06-Mar-2018 13:04:14 35 2614.0000 XLON 01503015000107447-E0YvLaCXcC4f20180306 06-Mar-2018 13:10:24 109 2611.0000 XLON 11503115000108418-E0YvLaCXcGE120180306 06-Mar-2018 13:24:02 107 2610.0000 XLON 01503015000112040-E0YvLaCXcOb020180306 06-Mar-2018 13:25:26 18 2608.0000 XLON 11503115000111864-E0YvLaCXcPPx20180306 06-Mar-2018 13:30:18 29 2611.0000 XLON 11503115000112747-E0YvLaCXcT4620180306 06-Mar-2018 13:30:27 60 2611.0000 XLON 11503115000112747-E0YvLaCXcTCw20180306 06-Mar-2018 13:32:53 48 2614.0000 XLON 11503115000114240-E0YvLaCXcUvt20180306 06-Mar-2018 13:33:18 60 2614.0000 XLON 11503115000114240-E0YvLaCXcV8b20180306 06-Mar-2018 13:36:08 17 2614.0000 XLON 11503115000115018-E0YvLaCXcWnx20180306 06-Mar-2018 13:36:23 90 2614.0000 XLON 11503115000115018-E0YvLaCXcX2h20180306 06-Mar-2018 13:42:05 108 2615.0000 XLON 11503115000116276-E0YvLaCXcaUQ20180306 06-Mar-2018 13:44:10 1 2614.0000 XLON 11503115000116835-E0YvLaCXcboW20180306 06-Mar-2018 13:48:01 117 2614.0000 XLON 11503115000116835-E0YvLaCXceAK20180306 06-Mar-2018 13:57:11 107 2615.0000 XLON 01503015000120847-E0YvLaCXcllH20180306 06-Mar-2018 13:58:32 144 2614.0000 XLON 11503115000120695-E0YvLaCXcmcE20180306 06-Mar-2018 14:01:15 78 2614.0000 XLON 11503115000121316-E0YvLaCXcp2S20180306 06-Mar-2018 14:01:15 23 2614.0000 XLON 11503115000121316-E0YvLaCXcp2H20180306 06-Mar-2018 14:01:46 6 2614.0000 XLON 11503115000121316-E0YvLaCXcpjj20180306 06-Mar-2018 14:06:41 107 2615.0000 XLON 11503115000122709-E0YvLaCXctiL20180306 06-Mar-2018 14:07:22 115 2613.0000 XLON 01503015000123391-E0YvLaCXcuBK20180306 06-Mar-2018 14:10:22 38 2609.0000 XLON 11503115000123751-E0YvLaCXcwQB20180306 06-Mar-2018 14:10:22 73 2609.0000 XLON 11503115000123751-E0YvLaCXcwQG20180306 06-Mar-2018 14:15:51 79 2605.0000 XLON 11503115000125461-E0YvLaCXd0Kz20180306 06-Mar-2018 14:15:51 36 2605.0000 XLON 11503115000125461-E0YvLaCXd0Kx20180306 06-Mar-2018 14:21:41 108 2608.0000 XLON 11503115000128277-E0YvLaCXd4jg20180306 06-Mar-2018 14:28:48 107 2612.0000 XLON 11503115000131064-E0YvLaCXdAX020180306 06-Mar-2018 14:30:09 118 2612.0000 XLON 11503115000131565-E0YvLaCXdBvD20180306 06-Mar-2018 14:32:53 161 2610.0000 XLON 11503115000132502-E0YvLaCXdGy520180306 06-Mar-2018 14:40:09 117 2613.0000 XLON 11503115000136125-E0YvLaCXdTsh20180306 06-Mar-2018 14:42:02 117 2613.0000 XLON 01503015000137411-E0YvLaCXdX5E20180306 06-Mar-2018 14:44:55 107 2612.0000 XLON 11503115000137999-E0YvLaCXdbij20180306 06-Mar-2018 14:49:57 108 2614.0000 XLON 11503115000143341-E0YvLaCXdk7E20180306 06-Mar-2018 14:50:29 139 2612.0000 XLON 11503115000143966-E0YvLaCXdksO20180306 06-Mar-2018 14:56:27 9 2615.0000 XLON 01503015000147680-E0YvLaCXdsmO20180306 06-Mar-2018 14:56:27 128 2616.0000 XLON 11503115000147409-E0YvLaCXdslv20180306 06-Mar-2018 14:57:36 108 2615.0000 XLON 11503115000148098-E0YvLaCXduEm20180306 06-Mar-2018 15:00:51 58 2616.0000 XLON 11503115000149904-E0YvLaCXdzbu20180306 06-Mar-2018 15:00:51 49 2616.0000 XLON 11503115000149904-E0YvLaCXdzbs20180306 06-Mar-2018 15:02:39 110 2613.0000 XLON 11503115000150508-E0YvLaCXe2bu20180306 06-Mar-2018 15:06:02 116 2610.0000 XLON 01503015000151578-E0YvLaCXe86T20180306 06-Mar-2018 15:13:30 131 2615.0000 XLON 01503015000156410-E0YvLaCXeId920180306 06-Mar-2018 15:16:07 108 2622.0000 XLON 11503115000157581-E0YvLaCXeMn120180306 06-Mar-2018 15:16:53 29 2624.0000 XLON 11503115000157948-E0YvLaCXeNiH20180306 06-Mar-2018 15:16:53 83 2624.0000 XLON 11503115000157948-E0YvLaCXeNiJ20180306 06-Mar-2018 15:22:05 110 2623.0000 XLON 11503115000159829-E0YvLaCXeTy220180306 06-Mar-2018 15:26:07 114 2628.0000 XLON 11503115000163732-E0YvLaCXeZVj20180306 06-Mar-2018 15:26:55 27 2627.0000 XLON 11503115000163685-E0YvLaCXeagf20180306 06-Mar-2018 15:26:55 81 2627.0000 XLON 11503115000163685-E0YvLaCXeagh20180306 06-Mar-2018 15:28:30 14 2629.0000 XLON 01503015000165059-E0YvLaCXecSH20180306 06-Mar-2018 15:28:30 64 2629.0000 XLON 01503015000165059-E0YvLaCXecSJ20180306 06-Mar-2018 15:32:17 88 2623.0000 XLON 11503115000165770-E0YvLaCXehjS20180306 06-Mar-2018 15:32:55 73 2623.0000 XLON 11503115000165770-E0YvLaCXeiQh20180306 06-Mar-2018 15:33:16 126 2622.0000 XLON 01503015000165977-E0YvLaCXeisb20180306 06-Mar-2018 15:33:30 11 2625.0000 XLON 01503015000167695-E0YvLaCXejCa20180306 06-Mar-2018 15:34:21 109 2624.0000 XLON 11503115000167493-E0YvLaCXekEB20180306 06-Mar-2018 15:36:56 101 2624.0000 XLON 11503115000168608-E0YvLaCXemo320180306 06-Mar-2018 15:36:56 7 2624.0000 XLON 11503115000168608-E0YvLaCXemo020180306 06-Mar-2018 15:39:20 14 2628.0000 XLON 01503015000170577-E0YvLaCXeq0j20180306 06-Mar-2018 15:45:51 25 2634.0000 XLON 01503015000173877-E0YvLaCXeyLq20180306 06-Mar-2018 15:45:51 71 2634.0000 XLON 01503015000173877-E0YvLaCXeyLo20180306 06-Mar-2018 15:45:51 16 2634.0000 XLON 01503015000173877-E0YvLaCXeyLt20180306 06-Mar-2018 15:46:52 118 2634.0000 XLON 11503115000174589-E0YvLaCXezdm20180306 06-Mar-2018 15:49:31 48 2632.0000 XLON 01503015000175700-E0YvLaCXf2uf20180306 06-Mar-2018 15:49:31 23 2632.0000 XLON 11503115000175822-E0YvLaCXf2uz20180306 06-Mar-2018 15:49:31 126 2632.0000 XLON 01503015000176205-E0YvLaCXf2v120180306 06-Mar-2018 15:49:31 67 2632.0000 XLON 01503015000175700-E0YvLaCXf2un20180306 06-Mar-2018 15:50:52 107 2629.0000 XLON 11503115000176826-E0YvLaCXf5B520180306 06-Mar-2018 15:52:49 117 2627.0000 XLON 01503015000178356-E0YvLaCXf7cP20180306 06-Mar-2018 15:56:16 108 2624.0000 XLON 11503115000180455-E0YvLaCXfC1y20180306 06-Mar-2018 15:57:12 40 2624.0000 XLON 01503015000181205-E0YvLaCXfDB220180306 06-Mar-2018 15:57:12 33 2624.0000 XLON 01503015000181205-E0YvLaCXfDB020180306 06-Mar-2018 15:57:12 44 2624.0000 XLON 01503015000181205-E0YvLaCXfDB420180306 06-Mar-2018 15:59:13 103 2623.0000 XLON 11503115000182217-E0YvLaCXfGtT20180306 06-Mar-2018 15:59:13 5 2623.0000 XLON 11503115000182217-E0YvLaCXfGtL20180306 06-Mar-2018 16:00:50 107 2623.0000 XLON 11503115000183063-E0YvLaCXfKCL20180306 06-Mar-2018 16:02:20 107 2621.0000 XLON 01503015000183835-E0YvLaCXfMfj20180306 06-Mar-2018 16:03:09 139 2620.0000 XLON 11503115000184454-E0YvLaCXfOBE20180306 06-Mar-2018 16:03:42 22 2618.0000 XLON 01503015000185689-E0YvLaCXfP1C20180306 06-Mar-2018 16:03:42 80 2618.0000 XLON 01503015000185689-E0YvLaCXfP1E20180306 06-Mar-2018 16:03:42 8 2618.0000 XLON 01503015000185689-E0YvLaCXfP1M20180306 06-Mar-2018 16:07:15 67 2620.0000 XLON 01503015000187941-E0YvLaCXfVae20180306 06-Mar-2018 16:07:15 43 2620.0000 XLON 01503015000187941-E0YvLaCXfVag20180306 06-Mar-2018 16:08:30 112 2625.0000 XLON 11503115000188805-E0YvLaCXfXsU20180306 06-Mar-2018 16:12:19 107 2620.0000 XLON 11503115000191389-E0YvLaCXfdqO20180306 06-Mar-2018 16:15:38 126 2619.0000 XLON 11503115000194175-E0YvLaCXfjwp20180306 06-Mar-2018 16:18:28 11 2619.0000 XLON 11503115000195848-E0YvLaCXfpZK20180306 06-Mar-2018 16:18:28 107 2620.0000 XLON 11503115000195247-E0YvLaCXfpYD20180306 06-Mar-2018 16:18:38 108 2619.0000 XLON 01503015000196242-E0YvLaCXfpnf20180306 06-Mar-2018 16:20:28 14 2619.0000 XLON 11503115000196950-E0YvLaCXfsps20180306 06-Mar-2018 16:20:32 98 2619.0000 XLON 11503115000196950-E0YvLaCXfstm20180306 06-Mar-2018 16:21:51 109 2619.0000 XLON 11503115000198317-E0YvLaCXfvZD20180306 06-Mar-2018 16:23:30 102 2618.0000 XLON 01503015000199862-E0YvLaCXfyUW20180306 06-Mar-2018 16:23:30 11 2618.0000 XLON 01503015000199862-E0YvLaCXfyUU20180306 06-Mar-2018 16:27:39 29 2618.0000 XLON 11503115000202402-E0YvLaCXg8NZ20180306

Rebecca Dunn

Deputy Company Secretary

01784 486864