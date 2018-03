NEW YORK (dpa-AFX) - Lael Brainard, Mitglied des einflussreichen Direktoriums der US-Notenbank, hält raschere Zinsanhebungen in diesem Jahr grundsätzlich für denkbar. "Das wirtschaftliche Umfeld heute ist das Spiegelbild des Umfelds, mit dem wir vor ein paar Jahren konfrontiert waren", sagte Brainard in der Nacht auf Mittwoch in New York. Während zuvor "starker Gegenwind" die Wirtschaftsdynamik geschwächt und den geldpolitischen Kurs belastet habe, sei heute das Gegenteil der Fall, weil sich der Gegenwind in Rückenwind gewandelt habe.

Als stärksten Rückenwind für die US-Wirtschaft nannte Brainard den fiskalischen Stimulus der amerikanischen Regierung wie die Steuerreform oder höhere Staatsausgaben. Allein die Steuersenkungen würden das Wachstum der USA in diesem und nächstem Jahr um je 0,5 Prozentpunkte erhöhen, sagte sie. Die Inflation dürfte aber gedämpft bleiben. Daher seien "moderate" Zinsanhebungen weiterhin gerechtfertigt.

Die Frage, ob sie in diesem Jahr wie auch einige andere Notenbanker mit vier anstatt drei Zinserhöhungen rechne, wollte Brainard nicht beantworten. Gefragt danach, ob die Gefahr eines Handelskonflikts ihren Wirtschaftsausblick eintrübe, sagte sie, es sei zu früh, das zu beurteilen. Auslöser solcher Ängste ist die zunehmend protektionistische Haltung der US-Regierung.

Die Bemerkungen Brainards sind wichtig, weil sie seit ihrer Benennung im Jahr 2014 als Befürworterin einer lockeren Geldpolitik aufgetreten ist. Zeitweise hatte sie sich sogar gegen den moderaten Zinserhöhungskurs der ehemaligen Fed-Chefin Janet Yellen ausgesprochen. Ihre aktuellen Bemerkungen decken sich jedoch in Teilen wörtlich mit Äußerungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell. Er hatte unlängst ebenfalls von Rückenwind für die US-Wirtschaft gesprochen./bgf/jha/

