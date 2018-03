Regenbogen AG: veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 und geht neue Wege der Finanzierung über die Crowdinvesting-Plattform Finnest

Regenbogen AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 und geht neue Wege der Finanzierung über die Crowdinvesting-Plattform Finnest

Deutliche Ergebnisverbesserung in 2017 bei anhaltend hoher Investitionstätigkeit

Vorläufige Zahlen 2017 Kiel, den 07. März 2018 - Regenbogen blickt auf ein erfolgreiches Berichtsjahr 2017 zurück, obwohl die Wetterverhältnisse in den wichtigen Sommermonaten schlecht waren. Bei auf EUR 14,8 Mio. (2016: EUR 14,3 Mio.) gestiegenen Umsatzerlösen gelang Regenbogen auch eine Verbesserung sämtlicher Ergebniskennziffern. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte entgegen dem erwarteten leichten Rückgang um 3,0% auf TEUR 1.735 (2016: TEUR 1.685) erhöht werden. Eine sichtliche Verbesserung gelang beim Ergebnis vor Steuern (EBT) um 10,6% auf TEUR 1.205 (2016: TEUR 1.090). Die bereinigte Eigenkapitalquote (unter Einbeziehung der stillen Beteiligung in Höhe von TEUR 350 sowie des Eigenkapitalanteils des Sonderpostens von 70%) steigt deutlich von 29,5% auf 32,3%.

TEUR IST 2016 vorl. 2017 Umsatz 14.292 14.764 EBITDA 3.176 3.223 EBIT 1.685 1.735 EBT 1.090 1.205 Bereinigtes Eigenkapital 7.066 7.538 EK Quote (inkl. 70% Sonderposten) 29,5% 32,3%

Erneut hohe Investitionstätigkeit in 2017 In Göhren wurden als Erweiterung des Angebotes neue Tipis in die Vermietung aufgenommen. Um der zunehmenden Nachfrage im Bereich des Premium-Urlaubs gerecht zu werden, hat Regenbogen auf der Ferienanlage Göhren das neue Mietobjekt Holli(R) Exklusiv ins Portfolio genommen: Es bietet Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu sechs Personen (mit drei Schlafzimmern) auf sehr hohem Niveau. Hierunter fällt auch das erste vollständig barrierefreie Mietobjekt der Regenbogen AG. Weitere Investitionen betrafen u.a. die Sanierung des Sanitärgebäudes in Boltenhagen sowie die Errichtung neuer Mitarbeiterunterkunfte in Boltenhagen. Die Investitionen in 2017 wurden in erheblichem Maße durch Eigenmittel oder mittels Leasing finanziert.

Mit Finnest neue Wege der Finanzierung und des Vertriebs gehen

Die Regenbogen AG bietet über die Plattform Finnest.com potentiellen Anlegern ab dem 8. März 2018 die Möglichkeit, in einen etablierten Anbieter des Camping- und Ferienhaustourismus zu investieren. Das Crowdinvesting ist klassische Unternehmensfinanzierung in modernster Form. Potentielle Investoren bieten qualifizierte Nachrangdarlehen an und entscheiden dabei selbst, welchen Betrag zwischen EUR 1.000 und EUR 10.000 sie anbieten und welche Verzinsung (2,5%-5,0% p.a.) sie dafür erhalten möchten. Zudem ergeben sich ganz neue Möglichkeiten der Kundenbindung: Statt der üblichen Zinszahlung in EUR kann jeder Investor sich für die Zahlung der Zinsen per Urlaubsgutschein entscheiden und bekommt hierfür einen Zinsbonus in Höhe von 50%. Am Ende der Bieterphase, nachdem alle Investoren ein Gebot abgegeben haben, wählt Regenbogen unter allen Angeboten einen einheitlichen Zinssatz aus, bis zu dem es Angebote annimmt.

Mittelverwendung Mit den Mitteln aus dem Darlehen sollen beispielsweise Investitionen in die Gestaltung neuer Spielplätze für Kinder, die Anschaffung neuer ökologischer E-Fahrzeuge zur Bewirtschaftung der Anlagen und die Errichtung modern ausgestatteter, fester Unterkünfte für die Vermietung sowie Investitionen in den Aufbau, Ausbau und die Pflege von digitalen Buchungs- und Kundenmanagementprozessen finanziert werden.

Gesetzlicher Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Regenbogen AG Kaistr. 101, Hörn Campus 24114 Kiel Deutschland Telefon: 0431 / 23 723-0 Fax: 0431 / 23 723-10

E-Mail: investor.relations@regenbogen-ag.de

Internet: www.regenbogen-ag.de ISIN: DE0008009564 WKN: 800956

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

