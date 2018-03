Die Blockchain-Welt bewegt sich aktuell in zwei Richtungen. Der eine Trend geht in Richtung totaler Regulierung und wird dadurch nicht wirklich das volle Potential der Blockchain Technologie erkennen und heben können. Der andere Trend unterstützt die Entwicklung in diesem Technologiesegment stark und fördert die Verwendung an vielen Schnittstellen. "Japan hat sich auf die Seite der Unterstützer geschlagen und dies bereits sehr früh mit den entsprechenden Massnahmen und Gesetzen untermauert. Die Blockchain Technologie ist wesentlich mehr als die bekannten Kryptocurrencies Bitcoin, Ethereum & Co. Umso erstaunlicher, dass das Verständnis für die innovative und interessante Technologie besonders in Europa noch nicht vorhanden ist. Die Technologie ist gerade dabei wesentliche Geschäftsprozesse und Abläufe nachhaltig zu verändern- nicht nur im Finanzsektor. Je früher und intensiver sich eine Regierung mit diesen Vorgängen beschäftigt und auseinandersetzt, umso größer ist die Chancen eine Vorreiterrolle einnehmen zu können und dadurch Talente und Entrepreneurs anziehen zu können", sagt Asienexperte Andreas Lipkow.

