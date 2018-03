NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach den Vorwürfen des selbsternannten Analysehauses Viceroy Research auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dies erhobenenen Anschuldigungen über unlautere Bilanzierungspraktiken des Medienkonzerns seien unbegründet, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die jahre 2018 bis 2020 leicht an./edh/zb

Datum der Analyse: 07.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PSM7770

AXC0070 2018-03-07/08:32