Unter der Leitung von CEOs und Führungskräften sind eine unternehmensweite Neuausrichtung der CRM-Strategien sowie vollständige Compliance für eine effektive Implementierung unerlässlich

FRANKFURT, Deutschland, und LONDON, Großbritannien, 7. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem Executive-Monitor-Bericht (https://www.boyden.com/media/the-c-suite-evolving-client-relationship-management-4288365/index.html), der heute von Boyden veröffentlicht wurde, sind CEOs und hohe Führungskräfte für den Erfolg von Customer-Relationship-Management-Strategien entscheidend.

Der Bericht untersucht die Herausforderungen und Chancen, die mit der Umsetzung einer CRM-Strategie verbunden sind, und befasst sich mit den folgenden Themen:

CRM muss vollständig in die Geschäftsprozesse auf allen Unternehmensebenen integriert werden, um Ausrichtung und Compliance sicherzustellen.

Zunehmend werden CRM-Software und -Tools zur Erreichung kurz- und langfristiger Ziele und zur Vertiefung der Kundenbeziehungen eingesetzt

Bedeutende Ressourcen und Investitionen in Humankapital sind notwendig, um die Initiative angemessen zu verstärken und das volle Engagement zu fördern

Der Executive-Monitor-Bericht von Boyden: (https://www.boyden.com/media/the-c-suite-evolving-client-relationship-management-4288365/index.html) The C-Suite: Evolving Client Relationship Management hebt die Fortschritte von CRM in den verschiedenen Branchen und Sektoren hervor und betont die entscheidende Rolle der Führungskräfte und der Unterstützung. Obwohl sich das gesamte Unternehmen um CRM herum ausrichten und sich mit den Tools beschäftigen muss, müssen Führungskräfte, insbesondere CEO, CDO, CMO und CIO, die Initiative voranbringen und anführen.

Der Bericht wird durch ausführliche Interviews mit Partnern und Führungskräften von Boyden unterstützt, darunter Alex Sabbag, ehemaliger Chief Marketing Officer der Schweizer Warenhauskette MANOR (https://www.manor.ch/), und Desmond Edwards, ehemaliger Group Vice President für Digital Innovation bei Bloomin' Brands (https://www.bloominbrands.com/home/index.aspx).

"CRM liegt nicht in der Verantwortung einer Person oder einer Funktion. Es ist eine transversale Verantwortung, die mit dem CEO beginnt und Vertrieb und Marketing, Technologie und das Unternehmen insgesamt betrifft", sagte Cornelia Tänzler (https://www.boyden.com/cornelia-tanzler/index.html), Managing Partner von Boyden Switzerland und Global Consumer & Retail Practice Leader.

"CRM-Schnittstellen berühren jetzt jeden zu jeder Zeit. Da diese Tools erweitert wurden und zur Routine geworden sind, hat sich CRM zu einer Quelle der Erkenntnis und des Wissens für Unternehmen aller Größen und Arten auf der ganzen Welt entwickelt", fügte Richard Fudickar (https://www.boyden.com/richard-fudickar/index.html), Managing Partner von Boyden Germany, hinzu, der die Automotive Practice des Unternehmens leitet.

Der Bericht konzentriert sich auch auf die neuen Chancen und Vorteile, die sich aus der Weiterentwicklung von CRM ergeben:

CRM synthetisiert Daten aus verschiedenen Quellen, um ein detaillierteres und genaueres Bild der Kundenbedürfnisse und -präferenzen zu zeichnen.

Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es den Unternehmen, die Interaktion mit ihren Kunden individuell zu gestalten, was zu einem effizienteren Austausch und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.

CRM gibt die Richtung für ein effektiveres Management von Einnahmen, Ausgaben und Produktbeständen vor.

Mit den CRM-Tools können Unternehmen sicherstellen, dass Werbeaktionen und Kampagnen die richtige Zielgruppe erreichen und beeinflussen.

"Die Top-Führungskräfte spielen eine grundlegende Rolle, wenn es darum geht, CRM im gesamten Unternehmen ein angemessenes Gewicht zu verleihen und so sicherzustellen, dass es über alle Ebenen des Unternehmens hinweg und bis hin zum Kunden angemessen eingesetzt wird", erklärte Anders Lindholm (https://www.boyden.com/anders-lindholm/index.html), Managing Partner von Boyden Italy und EMEA-Leiter der Social Impact Practice des Unternehmens. "Top-Führungskräfte spielten ein Schlüsselrolle, wenn es darum geht, CRM ins Rampenlicht zu rücken und die vollständige Einhaltung der Strategie und der relevanten Maßnahmen und Anforderungen zu fördern."

"Die Implementierung eines erfolgreichen CRM-Systems setzt die Einbindung und Koordination des gesamten Unternehmens voraus, wobei die Erkenntnisse über die gesamte Lieferkette bis nach unten fließen", sagte Francesca d'Arcangeli (http://www.boyden.com/francesca-darcangeli/), Managing Partner von Boyden United Kingdom.

