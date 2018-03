NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 710 auf 690 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Treibstoff- und Personalkosten stiegen zwar, aber die Airline fokussiere sich auf Märkte, die sie gewinnen könne, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 07.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0177542018

AXC0072 2018-03-07/08:42