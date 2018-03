Der Hotelbetreiber GHOTEL hotel & living (www.ghotel.de), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8),

hat ein 4-Sterne-Hotel sowie die zugehörige Hotelimmobilie in Göttingen erworben. Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Das erworbene Hotel kann zukünftig von Synergien sowie dem gruppenweiten Marketing von GHOTEL hotel & living profitieren. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 4-Sterne-Haus in zentraler Lage in Göttingen verfügt über 144 Zimmer, 7 Tagungs- und 4 Workshop-Räume, ein Restaurant sowie eine Bar. Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe der Göttinger Lokhalle, einer Multifunktionshalle in der Großveranstaltungen wie Messen, Konzerte und Kongresse stattfinden. Das Hotel ist sehr gut an den Nahverkehr, den ...

