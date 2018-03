NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt lägen die Resultate im Rahmen seiner Erwartungen und der durchschnittlichen Marktschätzungen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Logistiker habe die eigenen Vorgaben erreicht. Das von den Bonnern angepeilte operative Ergebnis (Ebit) von mehr als fünf Milliarden Euro im Jahr 2020 liege indes über seinen und den Markterwartungen./ajx/ag

Datum der Analyse: 07.03.2018

ISIN DE0005552004

AXC0073 2018-03-07/08:47