FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BANPU PCL -FGN- BA 1 BPFG TH0148A10Z14
AB/FROM ONWARDS 07.03.2018 08:43 CET
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BANPU PCL -FGN- BA 1 BPFG TH0148A10Z14
AB/FROM ONWARDS 07.03.2018 08:43 CET