NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Hinsichtlich der Wachstumsperspektiven sei die Aktie zu günstig bewertet./ajx/ag

Datum der Analyse: 07.03.2018

ISIN DE0005552004

AXC0075 2018-03-07/08:57