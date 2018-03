NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die SAP-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der jährliche Kapitalmarkttag des Softwarekonzerns habe einen insgesamt positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit biete die jüngste Kursschwäche potenziellen Anlegern eine günstige Einstiegsgelegenheit./edh/ag

Datum der Analyse: 07.03.2018

ISIN DE0007164600

AXC0079 2018-03-07/09:03